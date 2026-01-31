Який хитрий задум росіян на Харківщині: що буде далі на Донбасі

Розмови про перемир’я так і залишаються розмовами. Реальність виглядає інакше. Вона полягає у тому, що ворог продовжує готувати наступ. Який хитрий задум росіян на Харківщині? Які плани у ворога у Донецькій області? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Тактика ворога полягає в тому, аби відтягнути та розосередити наші резерви

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів в ефірі "24 Каналу", що ворог продовжує тиснути і на Куп'янському напрямку, і на Вовчанському. Окупанти перекидають туди резерви.

За словами Жмайла, окупанти явно зараз будуть створювати медійну картинку, аби якнайменше згадували про їхню невдачу під Куп'янськом. Саме з цим можуть бути пов'язані спроби ворога прорвати кордон на Харківщині в інших місцях. Але вони це робили й раніше.

На думку експерта, ворог хоче "з'єднати" Куп'янський напрямок з Вовчанським та заявити про буферну зону. Також вони змушують Сили оборони перекидати резерви на ці ділянки фронту.

"Тактика ворога полягає в тому, аби відтягнути та розосередити наші резерви. Бійці, для яких ми збирали кошти, якраз стоять на одній з таких ділянок. Росіяни постійно лізуть і потрапляють під нашу артилерію. Це щоденні виклики. Ворог постійно шукає найвигідніше для себе місце в обороні, щоб потім наступати", – сказав Жмайло.

Супротивник розглядає три основні лінії атаки на Донецьку область

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", що російські війська планують наступ на вільні райони Донецької області відразу по трьох напрямках.

"Супротивник розглядає три основні лінії атаки на Донецьку область – з південного сходу, півдня та південного заходу. Ситуація надзвичайно серйозна та складна, враховуючи погодні умови та специфіку ведення бойових дій. Українські сили оборони тут значно сповільнили просування російських окупантів", – зазначив Тимочко.

За його словами, у Гуляйполі Запорізької області ЗСУ утримують усі ключові висоти, і ворогу не вдалося швидко захопити місто.

"Залізничний вузол, який супротивник планував використати для своєї логістики в майбутньому, на жаль, вже зруйнований", – додав експерт.

Що стосується Олександрівського напрямку, Тимочко уточнив, що це фланговий участок щодо Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Військова мета для ворога – розширення флангів у цьому районі. Вони також намагаються поширювати інформаційний шум, представляючи Олександрівку як точку наступу на центральні та південні області України. Звісно, росіяни хочуть видати це за свершений факт, але їхні можливості з накопичення особового складу, як у Гуляйполі, обмежені", – пояснив експерт.

Він підкреслив, що бої проходять інтенсивно та затяжно через морози та сніг. Супротивник намагається просуватися вночі, використовуючи укриття, тому українські захисники постійно відстежують і знищують ворожі сили.

Щодо Костянтинівки Тимочко зазначив, що ворог розглядає її як плацдарм для наступу на Краматорськ та Слов’янськ.

