Який хитрий задум росіян на Харківщині: що буде далі на Донбасі

Розмови про перемир’я так і залишаються розмовами. Реальність виглядає інакше. Вона полягає у тому, що ворог продовжує готувати наступ. Який хитрий задум росіян на Харківщині? Які плани у ворога у Донецькій області? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів в ефірі "24 Каналу", що ворог продовжує тиснути і на Куп'янському напрямку, і на Вовчанському. Окупанти перекидають туди резерви.
За словами Жмайла, окупанти явно зараз будуть створювати медійну картинку, аби якнайменше згадували про їхню невдачу під Куп'янськом. Саме з цим можуть бути пов'язані спроби ворога прорвати кордон на Харківщині в інших місцях. Але вони це робили й раніше.
На думку експерта, ворог хоче "з'єднати" Куп'янський напрямок з Вовчанським та заявити про буферну зону. Також вони змушують Сили оборони перекидати резерви на ці ділянки фронту.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", що російські війська планують наступ на вільні райони Донецької області відразу по трьох напрямках.
За його словами, у Гуляйполі Запорізької області ЗСУ утримують усі ключові висоти, і ворогу не вдалося швидко захопити місто.
Що стосується Олександрівського напрямку, Тимочко уточнив, що це фланговий участок щодо Покровсько-Мирноградської агломерації.
Він підкреслив, що бої проходять інтенсивно та затяжно через морози та сніг. Супротивник намагається просуватися вночі, використовуючи укриття, тому українські захисники постійно відстежують і знищують ворожі сили.
Щодо Костянтинівки Тимочко зазначив, що ворог розглядає її як плацдарм для наступу на Краматорськ та Слов’янськ.
