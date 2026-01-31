Какой хитрый замысел россиян на Харьковщине: что будет дальше на Донбассе

Разговоры о перемирии так и остаются разговорами. Реальность выглядит по-другому. Она состоит в том, что противник продолжает готовить пришествие. Какой хитрый замысел россиян на Харьковщине? Какие планы у врага в Донецкой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Тактика врага состоит в том, чтобы оттянуть и рассредоточить наши резервы

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в эфире "24 Канала", что враг продолжает давить и на Купянском направлении, и на Волчанском. оккупанты опрокидывают туда резервы.

По словам Жмайла, оккупанты явно сейчас будут создавать медийную картинку, чтобы как можно меньше вспоминали об их неудаче под Купянском. Именно с этим могут быть связаны попытки неприятеля прорвать границу на Харьковщине в других местах. Но они это делали и раньше.

По мнению эксперта, враг хочет "соединить" Купянское направление с Волчанским и заявить о буферной зоне. Также они заставляют Силы обороны опрокидывать резервы на эти участки фронта.

"Тактика врага состоит в том, чтобы оттянуть и рассредоточить наши резервы. Бойцы, для которых мы собирали средства, как раз стоят на одном из таких участков. Россияне постоянно лезут и попадают под нашу артиллерию. Это ежедневные вызовы. Враг постоянно ищет выгодное для себя место в обороне, чтобы потом наступать", – сказал Жмайло.

Противник рассматривает три основных линии атаки на Донецкую область

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что российские войска планируют наступление на свободные районы Донецкой области сразу по трем направлениям.

"Противник рассматривает три основные линии атаки на Донецкую область – с юго-востока, юга и юго-запада. Ситуация очень серьезная и сложная, учитывая погодные условия и специфику ведения боевых действий. Украинские силы обороны здесь значительно замедлили продвижение российских окупантов", – отметил Тимочко.

По его словам, в Гуляйполе Запорожской области ВСУ удерживают все ключевые высоты, и врагу не удалось быстро захватить город.

"Железнодорожный узел, который противник планировал использовать для своей логистики в будущем, к сожалению, уже разрушен", – добавил эксперт.

Что касается Александровского направления, Тимочко уточнил, что это фланговый участок по Покровско-Мирноградской агломерации.

"Военная цель для врага – расширение флангов в этом районе. Они также пытаются распространять информационный шум, представляя Александровку как точку наступления на центральные и южные области Украины. Конечно, россияне хотят выдать это за свершенный факт, но их возможности по накоплению личного состава, как в Гуляйполе, ограничены", – пояснил.

Он подчеркнул, что бои проходят интенсивно и затяжно из-за морозов и снега. Противник пытается продвигаться ночью, используя укрытие, поэтому украинские защитники постоянно отслеживают и уничтожают вражеские силы.

Относительно Константиновки Тимочко отметил, что враг рассматривает ее как плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.

