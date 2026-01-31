Какой хитрый замысел россиян на Харьковщине: что будет дальше на Донбассе

Рубрики
Разговоры о перемирии так и остаются разговорами. Реальность выглядит по-другому. Она состоит в том, что противник продолжает готовить пришествие. Какой хитрый замысел россиян на Харьковщине? Какие планы у врага в Донецкой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в эфире "24 Канала", что враг продолжает давить и на Купянском направлении, и на Волчанском. оккупанты опрокидывают туда резервы.
По словам Жмайла, оккупанты явно сейчас будут создавать медийную картинку, чтобы как можно меньше вспоминали об их неудаче под Купянском. Именно с этим могут быть связаны попытки неприятеля прорвать границу на Харьковщине в других местах. Но они это делали и раньше.
По мнению эксперта, враг хочет "соединить" Купянское направление с Волчанским и заявить о буферной зоне. Также они заставляют Силы обороны опрокидывать резервы на эти участки фронта.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что российские войска планируют наступление на свободные районы Донецкой области сразу по трем направлениям.
По его словам, в Гуляйполе Запорожской области ВСУ удерживают все ключевые высоты, и врагу не удалось быстро захватить город.
Что касается Александровского направления, Тимочко уточнил, что это фланговый участок по Покровско-Мирноградской агломерации.
Он подчеркнул, что бои проходят интенсивно и затяжно из-за морозов и снега. Противник пытается продвигаться ночью, используя укрытие, поэтому украинские защитники постоянно отслеживают и уничтожают вражеские силы.
Относительно Константиновки Тимочко отметил, что враг рассматривает ее как плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.
