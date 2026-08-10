Яким має бути кінець для Путіна: легенда хокею Гашек зробив жорстку заяву

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек, який послідовно підтримує Україну після початку повномасштабної війни, різко відреагував на чергову російську атаку по Харкову. Спортсмен порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером і заявив, що російське керівництво має понести відповідальність за свої дії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Домінік Гашек у соцмережі X поширив відео United24 Media з наслідками російського удару по житлових будинках у Харкові. Свій допис чеський хокеїст супроводив критикою в бік Путіна.

"Понад 40 людей загинуло внаслідок атаки на житлові будинки в Харкові. Росія продовжує геноцид українського народу. Путін — такий самий злочинець, як Гітлер, і його разом із його прибічниками мають засудити так само, як фашистів у Нюрнберзі в 1946 році!" — написав Гашек.

Зауважимо, що у дописі Гашек припустився помилки. Він написав про понад 40 загиблих унаслідок атаки РФ, хоча йшлося про близько 40 постраждалих.

Домінік Гашек не вперше виступає з заявами на підтримку України. У червні 2023 року колишній хокеїст приїхав до України та відвідав Харків. Там він побував на спортивних об'єктах міста й зустрівся зі спортсменами, які продовжували тренуватися попри війну. Хокеїст також неодноразово критикував російську агресію та виступав проти повернення російських спортсменів до міжнародних змагань без відповідних обмежень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вдарила по Харкову та зруйновала в одній будувлі поверхи з 7 по 10.

Також "Коментарі" писали, що актор Ештон Кутчер різко звернувся до Путіна після удару РФ по Одесі.