Каков должен быть конец для Путина: легенда хоккея Гашек сделал жесткое заявление

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек, последовательно поддерживающий Украину после начала полномасштабной войны, резко отреагировал на очередную российскую атаку по Харькову. Спортсмен сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером и заявил, что российское руководство должно понести ответственность за свои действия.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Доминик Гашек в соцсети X распространил видео United24 Media с последствиями российского удара по жилым домам в Харькове. Свое сообщение чешский хоккеист сопровождал критикой в сторону Путина.

"Свыше 40 человек погибли в результате атаки на жилые дома в Харькове. Россия продолжает геноцид украинского народа. Путин — такой же преступник, как Гитлер, и его вместе с его сторонниками должны осудить так же, как фашистов в Нюрнберге в 1946 году!" – написал Гашек.

Заметим, что в сообщении Гашек допустил ошибку. Он написал о более 40 погибших в результате атаки РФ, хотя речь шла о около 40 пострадавших.

Доминик Гашек не в первый раз выступает с заявлениями в поддержку Украины. В июне 2023 года бывший хоккеист приехал в Украину и посетил Харьков. Там он побывал на спортивных объектах города и встретился со спортсменами, которые продолжали тренироваться, несмотря на войну. Хоккеист также неоднократно критиковал российскую агрессию и выступал против возвращения российских спортсменов в международные соревнования без соответствующих ограничений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ударила по Харькову и разрушила в одном здании этажи с 7 по 10.

Также "Комментарии" писали, что актер Эштон Кутчер резко обратился к Путину после удара РФ по Одессе.