logo

BTC/USD

64848

ETH/USD

1906.62

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Каков должен быть конец для Путина: легенда хоккея Гашек сделал жесткое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Каков должен быть конец для Путина: легенда хоккея Гашек сделал жесткое заявление

Доминик Гашек заявил, что Путин должен ответить за преступления в Украине так же, как нацисты в Нюрнберге.

10 августа 2026, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек, последовательно поддерживающий Украину после начала полномасштабной войны, резко отреагировал на очередную российскую атаку по Харькову. Спортсмен сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером и заявил, что российское руководство должно понести ответственность за свои действия.

Каков должен быть конец для Путина: легенда хоккея Гашек сделал жесткое заявление

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Доминик Гашек в соцсети X распространил видео United24 Media с последствиями российского удара по жилым домам в Харькове. Свое сообщение чешский хоккеист сопровождал критикой в сторону Путина.

"Свыше 40 человек погибли в результате атаки на жилые дома в Харькове. Россия продолжает геноцид украинского народа. Путин — такой же преступник, как Гитлер, и его вместе с его сторонниками должны осудить так же, как фашистов в Нюрнберге в 1946 году!" – написал Гашек.

Заметим, что в сообщении Гашек допустил ошибку. Он написал о более 40 погибших в результате атаки РФ, хотя речь шла о около 40 пострадавших.

Доминик Гашек не в первый раз выступает с заявлениями в поддержку Украины. В июне 2023 года бывший хоккеист приехал в Украину и посетил Харьков. Там он побывал на спортивных объектах города и встретился со спортсменами, которые продолжали тренироваться, несмотря на войну. Хоккеист также неоднократно критиковал российскую агрессию и выступал против возвращения российских спортсменов в международные соревнования без соответствующих ограничений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ударила по Харькову и разрушила в одном здании этажи с 7 по 10.

Также "Комментарии" писали, что актер Эштон Кутчер резко обратился к Путину после удара РФ по Одессе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/hasek_dominik/status/2086593042706767960
Теги:

Новости

Все новости