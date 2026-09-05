Які країни РФ може окупувати за лічені дні: Мадяр насторожив заявою

Російські війська Росія можуть ризикнути та спробувати окупувати країни Балтії за лічені дні, як раніше планувала зробити це зі столицею України. На це натякнув командувач сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє SVT.

Роберт Мадяр Бровді. Фото: із відкритих джерел

Мадяр упевнений, що "Києва за 3 дні" більше ніколи не буде.

Попри це він вважає, що російський диктатор Володимир Путін може зважитися на схожий сценарій щодо союзників України.

"Києва за 3 дні більше ніколи не буде, а от чи не буде Балтії за 3 дні — я не впевнений. Країни НАТО дуже недооцінюють свою готовність до війни із сучасними технологіями", — попередив командувач СБС.

Мадяр також звернув увагу Альянсу те що, що дрон — чума третього тисячоліття, і це метафора, а математика.

Мадяр доводить свої висновки конкретними цифрами. За його словами, у серпні Росія в середньому запускала Україною близько 300 "Шахедів" щодня.

На його думку, жодна армія світу не готова до такої сили атак, а використання традиційних засобів ППО для перехоплення такої кількості дронів стало б надмірним навантаженням для будь-якої економіки.

Водночас, як зазначає командувач СБС, Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Йдеться про виробництво та застосування дронів і ракет, розвиток систем ППО, а також підготовку до можливої мобілізації.

При цьому Кремль, за словами Мадяра, бачить, що НАТО досі не сформувало однозначної позиції щодо протидії таким загрозам.

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