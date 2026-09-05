logo_ukra

BTC/USD

79615

ETH/USD

2453.35

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

51.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Які країни РФ може окупувати за лічені дні: Мадяр насторожив заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Які країни РФ може окупувати за лічені дні: Мадяр насторожив заявою

Командувач СБС зазначив, що НАТО має слабке місце

5 вересня 2026, 16:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська Росія можуть ризикнути та спробувати окупувати країни Балтії за лічені дні, як раніше планувала зробити це зі столицею України. На це натякнув командувач сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє SVT.

Які країни РФ може окупувати за лічені дні: Мадяр насторожив заявою

Роберт Мадяр Бровді. Фото: із відкритих джерел

Мадяр упевнений, що "Києва за 3 дні" більше ніколи не буде.

Попри це він вважає, що російський диктатор Володимир Путін може зважитися на схожий сценарій щодо союзників України.

"Києва за 3 дні більше ніколи не буде, а от чи не буде Балтії за 3 дні — я не впевнений. Країни НАТО дуже недооцінюють свою готовність до війни із сучасними технологіями", — попередив командувач СБС.

Мадяр також звернув увагу Альянсу те що, що дрон — чума третього тисячоліття, і це метафора, а математика.

Мадяр доводить свої висновки конкретними цифрами. За його словами, у серпні Росія в середньому запускала Україною близько 300 "Шахедів" щодня.

На його думку, жодна армія світу не готова до такої сили атак, а використання традиційних засобів ППО для перехоплення такої кількості дронів стало б надмірним навантаженням для будь-якої економіки.

Водночас, як зазначає командувач СБС, Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Йдеться про виробництво та застосування дронів і ракет, розвиток систем ППО, а також підготовку до можливої мобілізації.

При цьому Кремль, за словами Мадяра, бачить, що НАТО досі не сформувало однозначної позиції щодо протидії таким загрозам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — знову все зривається: Зеленський розповів сенс атаки РФ на аеропорти "Київ" та "Бориспіль".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини