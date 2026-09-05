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Какие страны РФ может оккупировать за считанные дни: Мадяр насторожил заявлением

Командующий СБС отметил, что у НАТО есть слабое место

5 сентября 2026, 16:00
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Кравцев Сергей

Российские войска Россия могут рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии в считанные дни, как раньше планировала сделать это со столицей Украины. На это намекнул командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает SVT.

Какие страны РФ может оккупировать за считанные дни: Мадяр насторожил заявлением

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

Мадяр уверен, что "Киева за 3 дня" больше никогда не будет.

Несмотря на это, он считает, что российский диктатор Владимир Путин может решиться на похожий сценарий в отношении союзников Украины.

"Киева за 3 дня больше никогда не будет, а вот не будет ли Балтии за 3 дня — я не уверен. Страны НАТО очень недооценивают свою готовность к войне с современными технологиями", — предупредил командующий СБС.

Мадяр также обратил внимание Альянса на то, что дрон — чума третьего тысячелетия, и это не метафора, а математика.

Мадяр обосновывает свои выводы конкретными цифрами. По его словам, в августе Россия в среднем запускала по Украине около 300 "Шахедов" ежедневно.

По его мнению, ни одна армия мира не готова к такой силе атак, а использование традиционных средств ПВО для перехвата такого количества дронов стало бы чрезмерной нагрузкой для любой экономики.

В то же время, как отмечает командующий СБС, Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Речь идет о производстве и применении дронов и ракет, развитии систем ПВО, а также подготовке к возможной мобилизации.

При этом Кремль, по словам Мадяра, видит, что НАТО до сих пор не сформировало однозначную позицию по противодействию таким угрозам.

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