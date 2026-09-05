Какие страны РФ может оккупировать за считанные дни: Мадяр насторожил заявлением

Российские войска Россия могут рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии в считанные дни, как раньше планировала сделать это со столицей Украины. На это намекнул командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает SVT.

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

Мадяр уверен, что "Киева за 3 дня" больше никогда не будет.

Несмотря на это, он считает, что российский диктатор Владимир Путин может решиться на похожий сценарий в отношении союзников Украины.

"Киева за 3 дня больше никогда не будет, а вот не будет ли Балтии за 3 дня — я не уверен. Страны НАТО очень недооценивают свою готовность к войне с современными технологиями", — предупредил командующий СБС.

Мадяр также обратил внимание Альянса на то, что дрон — чума третьего тысячелетия, и это не метафора, а математика.

Мадяр обосновывает свои выводы конкретными цифрами. По его словам, в августе Россия в среднем запускала по Украине около 300 "Шахедов" ежедневно.

По его мнению, ни одна армия мира не готова к такой силе атак, а использование традиционных средств ПВО для перехвата такого количества дронов стало бы чрезмерной нагрузкой для любой экономики.

В то же время, как отмечает командующий СБС, Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Речь идет о производстве и применении дронов и ракет, развитии систем ПВО, а также подготовке к возможной мобилизации.

При этом Кремль, по словам Мадяра, видит, что НАТО до сих пор не сформировало однозначную позицию по противодействию таким угрозам.

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