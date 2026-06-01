Які будинки найкраще витримують обстріли: аналіз надійності житлового фонду

В Україні питання безпеки житлового фонду під час повітряних атак залишається одним із найгостріших. Стійкість споруд напряму залежить від технології їхнього будівництва. Найкращий захист сьогодні демонструють сучасні капітальні будівлі.

Монолітний будинок

"Найбільш стійкими під час обстрілів є монолітні залізобетонні будинки", — повідомила народна депутатка Анна Бондар в ефірі програми "Київський Час".

Вона зауважила, що більша частина радянських панельних багатоповерхівок створювалася виключно для мирного життя.

"Вони не розраховувалися на умови військового стану, — підкреслила обраниця, — тому питання їхньої безпеки сьогодні стало особливо актуальним".

Проте архітектурні особливості навіть схожих споруд можуть суттєво відрізнятися.

"Панельні будинки також можуть мати різну міцність", — пояснив фахівець із містобудування Віктор Глеба.

Він згадав трагічний досвід Київщини, щоб проілюструвати свої слова.

"Як приклад можна навести Бородянку, — зазначив Глеба, — де частина панельних будинків витримала прямі авіаудари".

Водночас фахівці застерігають від зайвого оптимізму щодо перебування усередині будь-яких квартир під час атаки.

"У разі прямого влучання в будинок, — резюмував експерт, — шансів врятуватися у квартирі практично немає".

Саме тому фахівці закликають не випробовувати міцність бетону власною безпекою і за кожної повітряної тривоги негайно прямувати до спеціально облаштованих сховищ.

