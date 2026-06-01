Какие дома лучше выдерживают обстрелы: анализ надежности жилищного фонда

В Украине вопрос безопасности жилищного фонда во время воздушных атак остается одним из самых острых. Устойчивость зданий напрямую зависит от технологии их строительства. Лучшую защиту сегодня демонстрируют современные капитальные здания.

Монолитный дом

"Самыми стойкими во время обстрелов являются монолитные железобетонные дома", — сообщила народный депутат Анна Бондарь в эфире программы "Киевское Время".

Она заметила, что большая часть советских панельных многоэтажек создавалась исключительно для мирной жизни.

"Они не рассчитывались на условия военного положения, – подчеркнула избранница, – поэтому вопрос их безопасности сегодня стал особенно актуальным".

Однако архитектурные особенности даже подобных построек могут существенно отличаться.

"Панельные дома также могут иметь разную крепость", — объяснил специалист по градостроительству Виктор Глеба.

Он вспомнил трагический опыт Киевской области, чтобы проиллюстрировать свои слова.

"В качестве примера можно привести Бородянку, — отметил Глеба, — где часть панельных домов выдержала прямые авиаудары".

В то же время специалисты предостерегают от излишнего оптимизма по поводу пребывания внутри любых квартир во время атаки.

"В случае прямого попадания в дом, – резюмировал эксперт, – шансов спастись в квартире практически нет".

Именно поэтому специалисты призывают не испытывать прочность бетона собственной безопасностью и при каждой воздушной тревоге немедленно направляться в специально обустроенные хранилища.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на прошлой неделе по Днепру российские захватчики совершили пуски нескольких управляемых авиационных ракет с акватории Азовского моря. По предварительным данным, для удара враг применил противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Мониторинговые каналы отмечают, что подобное вооружение захватчики обычно используют при атаках на Одесщину и Запорожскую область.

"Кому интересно, то ракета Х-31П это херня, — объясняют ситуацию аналитики, — потому что она предназначена для уничтожения ПВО и радаров". Эксперты отмечают, что сообщения о пусках этого типа ракет по региону свидетельствуют о попытках россиян вывести из строя украинские радиолокационные станции. Враг стремится "ослепить" подразделения противовоздушной обороны непосредственно перед проведением или во время массированного комбинированного обстрела.



