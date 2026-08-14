Яке значення Новоросійськ має для РФ сьогодні: чому для України важливо продовжувати удари

У мережі продовжують обговорювати наслідки від масштабної атаки на Новоросійськ. Яке значення Новоросійськ має для РФ сьогодні? Які ключові цілі ударів по Новоросійську? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Удари по Новоросійську. Фото: з відкритих джерел

Носії Калібрів росіяни всі перевели в Новоросійськ

Засновник благодійної організації Реактивна пошта та військовий експерт Павло Нарожний зазначив в ефірі "Факти ICTV", що російські окупанти змінили ключову локацію для збереження носіїв крилатих ракет Калібр у Чорному морі, перевівши їх із Криму. Наразі Новоросійськ виконує роль головного військово-морського та економічного хабу для РФ у регіоні.

За його словами, хоча в Севастополі залишається необхідна інфраструктура для обслуговування великих суден, проте зараз там базуються переважно катери та кораблі набагато меншого розміру. Натомість основний ракетний потенціал ворог зосередив саме в Новоросійську.

"Носії Калібрів вони всі перевели в Новоросійськ. І Новоросійськ грає таку особливу роль. Крім військової, це ще великий економічний складник", – сказав Нарожний.

Експерт наголосив, що через порт Новоросійська здійснюється масштабний експорт сирої нафти, дизеля та зерна, що робить його одним із найважливіших морських торговельних вузлів Росії. Водночас військово-морська база РФ у Новоросійську вже не вперше стає ціллю для Сил оборони України. Зокрема, внаслідок попередніх успішних операцій там вже було пошкоджено російський підводний човен.

"Зараз іншої бази в Чорному морі у них немає по суті. Звідки вони б змогли запускати Калібри? Хоч ми і збиваємо значну кількість крилатих ракет, але Калібри – це дуже серйозна зброя. Вони можуть бути у різних місцях. Тому цю операцію важко недооцінити, я сказав би так. З огляду на те, що пошкоджено цілих три кораблі-носії Калібрів, то це дуже серйозне досягнення української армії", – стверджує експерт.

Новоросійськ Росія теж використовує як базу

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив в ефірі "24 Каналу", що ключові цілі ударів по Новоросійську криються в тому, аби обрізати російську логістику в регіоні Чорного моря і максимально зменшити експортні можливості Росії.

"Друга частина цієї стратегії – це продовження системних ударів Сил оборони України по російській військовій інфраструктурі. Це не лише удари в глибину Росії, а й по російських військових об'єктах у південному напрямку у тимчасово окупованому Криму. Але зокрема це також атаки й по Новоросійську, бо залишки ворожого Чорноморського флоту втекли із Севастополя саме туди", – нагадав Жовтенко.

За його словами, Новоросійськ Росія теж використовує як базу, з якої обслуговує ракетоносці, які запускають по території України крилаті ракети. Те, що Україна почала в Криму задля нейтралізації російського військово-морського потенціалу в Чорному морі, продовжує в Новоросійську.

Експерт зауважує, примітною рисою удару по Новоросійську, є те, що він був комбінований. Тобто крім безпілотників повітряного і морського типу Україна застосувала і ракетні засоби ураження. Експерт з міжнародної безпеки зазначив, що СОУ намагаються максимально збільшити свій потенціал, щоб вражати цілі в Росії.

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