Яке значення Новоросійськ має для РФ сьогодні: чому для України важливо продовжувати удари

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Кравцев Сергей
У мережі продовжують обговорювати наслідки від масштабної атаки на Новоросійськ. Яке значення Новоросійськ має для РФ сьогодні? Які ключові цілі ударів по Новоросійську? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Удари по Новоросійську. Фото: з відкритих джерел
Засновник благодійної організації Реактивна пошта та військовий експерт Павло Нарожний зазначив в ефірі "Факти ICTV", що російські окупанти змінили ключову локацію для збереження носіїв крилатих ракет Калібр у Чорному морі, перевівши їх із Криму. Наразі Новоросійськ виконує роль головного військово-морського та економічного хабу для РФ у регіоні.
За його словами, хоча в Севастополі залишається необхідна інфраструктура для обслуговування великих суден, проте зараз там базуються переважно катери та кораблі набагато меншого розміру. Натомість основний ракетний потенціал ворог зосередив саме в Новоросійську.
Експерт наголосив, що через порт Новоросійська здійснюється масштабний експорт сирої нафти, дизеля та зерна, що робить його одним із найважливіших морських торговельних вузлів Росії. Водночас військово-морська база РФ у Новоросійську вже не вперше стає ціллю для Сил оборони України. Зокрема, внаслідок попередніх успішних операцій там вже було пошкоджено російський підводний човен.
Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив в ефірі "24 Каналу", що ключові цілі ударів по Новоросійську криються в тому, аби обрізати російську логістику в регіоні Чорного моря і максимально зменшити експортні можливості Росії.
За його словами, Новоросійськ Росія теж використовує як базу, з якої обслуговує ракетоносці, які запускають по території України крилаті ракети. Те, що Україна почала в Криму задля нейтралізації російського військово-морського потенціалу в Чорному морі, продовжує в Новоросійську.
Експерт зауважує, примітною рисою удару по Новоросійську, є те, що він був комбінований. Тобто крім безпілотників повітряного і морського типу Україна застосувала і ракетні засоби ураження. Експерт з міжнародної безпеки зазначив, що СОУ намагаються максимально збільшити свій потенціал, щоб вражати цілі в Росії.
Також видання "Коментарі" повідомляло – три удари в одну точку: що насправді стоїть за атакою на Новоросійськ.