Какое значение Новороссийск имеет для РФ сегодня: почему для Украины важно продолжать удары

В сети продолжают обсуждать последствия масштабной атаки на Новороссийск. Какое значение Новороссийск имеет для России сегодня? Какие ключевые цели ударов по Новороссийску? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удары по Новороссийску. Фото: из открытых источников

Носители Калибров россияне все перевели в Новороссийск

Основатель благотворительной организации Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный отметил в эфире "Факты ICTV", что российские оккупанты сменили ключевую локацию для сохранения носителей крылатых ракет Калибр в Черном море, переведя их из Крыма. В настоящее время Новороссийск играет роль главного военно-морского и экономического хаба для РФ в регионе.

По его словам, хотя в Севастополе остается необходимая инфраструктура для обслуживания крупных судов, однако сейчас там базируются преимущественно катера и корабли гораздо меньшего размера. Основной ракетный потенциал враг сосредоточил именно в Новороссийске.

"Носители Калибров они все перевели в Новороссийск. И Новороссийск играет такую необыкновенную роль. Кроме военной, это еще большая экономическая составляющая", – сказал Нарожный.

Эксперт подчеркнул, что через Новороссийскский порт осуществляется масштабный экспорт сырой нефти, дизеля и зерна, что делает его одним из важнейших морских торговых узлов России. В то же время, военно-морская база РФ в Новороссийске уже не впервые становится целью для Сил обороны Украины. В частности, в результате предыдущих успешных операций там уже была повреждена российская подлодка.

"Сейчас другой базы в Черном море у них нет, по сути. Откуда они могли бы запускать Калибры? Хотя мы и сбиваем значительное количество крылатых ракет, но Калибры – это очень серьезное оружие. Они могут быть в разных местах. Поэтому эту операцию трудно недооценить, я бы сказал так. Учитывая, что повреждены целых три корабля-носителя Калибров, это очень серьезное достижение украинской армии", – утверждает эксперт.

Новороссийск Россия тоже использует как базу

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил в эфире "24 Канала", что ключевые цели ударов по Новороссийску кроются в том, чтобы обрезать российскую логистику в регионе Черного моря и максимально снизить экспортные возможности России.

"Вторая часть этой стратегии – это продолжение системных ударов сил обороны Украины по российской военной инфраструктуре. Это не только удары в глубину России, но и по российским военным объектам в южном направлении во временно оккупированном Крыму. Но в частности это тоже атаки и по Новороссийску, потому что остатки вражеского Черноморского флота сбежали из Севастополя именно туда", – напомнил Жовтенко.

По его словам, Новороссийск Россия тоже использует в качестве базы, с которой обслуживает ракетоносцы, запускающие по территории Украины крылатые ракеты. То, что Украина начала в Крыму для нейтрализации российского военно-морского потенциала в Черном море, продолжает в Новороссийске.

Эксперт отмечает, отличительной чертой удара по Новороссийску является то, что он был комбинирован. То есть, кроме беспилотников воздушного и морского типа Украина применила и ракетные средства поражения. Эксперт по международной безопасности отметил, что СОУ пытаются максимально увеличить свой потенциал, чтобы поражать цели в России.

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