Какое значение Новороссийск имеет для РФ сегодня: почему для Украины важно продолжать удары

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Кравцев Сергей
В сети продолжают обсуждать последствия масштабной атаки на Новороссийск. Какое значение Новороссийск имеет для России сегодня? Какие ключевые цели ударов по Новороссийску? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Удары по Новороссийску. Фото: из открытых источников
Основатель благотворительной организации Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный отметил в эфире "Факты ICTV", что российские оккупанты сменили ключевую локацию для сохранения носителей крылатых ракет Калибр в Черном море, переведя их из Крыма. В настоящее время Новороссийск играет роль главного военно-морского и экономического хаба для РФ в регионе.
По его словам, хотя в Севастополе остается необходимая инфраструктура для обслуживания крупных судов, однако сейчас там базируются преимущественно катера и корабли гораздо меньшего размера. Основной ракетный потенциал враг сосредоточил именно в Новороссийске.
Эксперт подчеркнул, что через Новороссийскский порт осуществляется масштабный экспорт сырой нефти, дизеля и зерна, что делает его одним из важнейших морских торговых узлов России. В то же время, военно-морская база РФ в Новороссийске уже не впервые становится целью для Сил обороны Украины. В частности, в результате предыдущих успешных операций там уже была повреждена российская подлодка.
Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил в эфире "24 Канала", что ключевые цели ударов по Новороссийску кроются в том, чтобы обрезать российскую логистику в регионе Черного моря и максимально снизить экспортные возможности России.
По его словам, Новороссийск Россия тоже использует в качестве базы, с которой обслуживает ракетоносцы, запускающие по территории Украины крылатые ракеты. То, что Украина начала в Крыму для нейтрализации российского военно-морского потенциала в Черном море, продолжает в Новороссийске.
Эксперт отмечает, отличительной чертой удара по Новороссийску является то, что он был комбинирован. То есть, кроме беспилотников воздушного и морского типа Украина применила и ракетные средства поражения. Эксперт по международной безопасности отметил, что СОУ пытаются максимально увеличить свой потенциал, чтобы поражать цели в России.
Также издание "Комментарии" сообщало – три удара в одну точку: что действительно стоит за атакой на Новороссийск.