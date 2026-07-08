Яке військове рішення України остаточно призведе до фіаско Путіна: названо вкрай несподіваний сценарій

Останнім часом серед політичних та військових експертів в Україні та за її межами активно обговорюється сценарій початку активного виробництва власної балістики та активна кампанія атак саме цим видом зброї по об'єктах військової та промислової інфраструктури на території Росії. Зокрема зазначається, що лише такий засіб тиску на кремлівського диктатора Володимира Путіна здатен стати насправді ключовим моментом, який принесе такий довгоочікуваний мир. Наскільки вірогідний такий сценарій розвитку подій? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати версії трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що власні балістичні ракети можуть суттєво посилити позиції України, однак самі по собі вони не стануть вирішальним фактором завершення війни. Їхня головна перевага полягає у можливості вражати важливі військові об'єкти далеко в тилу противника — аеродроми, склади боєприпасів, командні пункти та логістичні центри. Це здатне значно ускладнити забезпечення російської армії та знизити інтенсивність її атак.

Крім військового ефекту, українська балістика має й потужний фактор стримування. Якщо Росія буде змушена постійно захищати власну військову інфраструктуру, ціна продовження війни для Кремля істотно зросте. Це може вплинути і на політичні рішення російського керівництва.

Водночас завершення війни залежить не лише від одного виду озброєння. Для досягнення миру необхідні сильна ППО, розвиток виробництва дронів, стабільна міжнародна підтримка та економічний тиск на Росію. Саме поєднання цих факторів здатне змінити баланс сил.

Чат-бот Gemini стверджує, що поява та масштабування власної української балістики є найважливішим чинником, що здатен кардинально змінити динаміку війни та наблизити її завершення. Головна цінність вітчизняних балістичних ракет полягає в руйнуванні концепції "безпечного тилу" РФ та створенні реального паритету страху.

По-перше, українська балістика дозволить системно знищувати російські військові об'єкти на відстані понад 500 кілометрів без жодних політичних обмежень з боку західних партнерів. Удар по аеродромах стратегічної авіації, пускових установках "Іскандерів" у прикордонних областях та логістичних хабах змусить ворога відтягувати свої сили вглиб території, що послабить тиск на лінію фронту.

По-друге, це пряма загроза для критичної інфраструктури самої Росії, зокрема енергетичних та нафтових вузлів, які живлять російський ВПК. Коли ціна продовження ракетного терору проти України стане дзеркальною для російських міст, аеродромів та заводів мікроелектроніки, Кремль втратить свій головний інструмент шантажу.

Чат-бот Copilot вважає, що українська балістика може стати одним із ключових факторів, що наблизить завершення війни. Її використання дозволяє завдавати ударів по стратегічних цілях у глибині російської території — складах боєприпасів, логістичних вузлах, командних центрах. Це підриває здатність Росії вести затяжну кампанію та змушує Кремль витрачати ресурси на оборону власної території. Такий тиск може змінити баланс сил і показати, що війна стає для Москви дедалі дорожчою та безперспективною.

Водночас балістика має й політичний ефект: вона демонструє союзникам, що Україна здатна не лише оборонятися, а й вести активні дії, що підвищує довіру до її стійкості. Якщо удари будуть системними й ефективними, вони можуть змусити Росію переглянути свою стратегію та шукати вихід із конфлікту. Звісно, це не гарантує миттєвої капітуляції, але створює умови, за яких Кремль усвідомить: продовження війни лише поглиблює його поразку. Отже, українська балістика здатна стати одним із інструментів, що наблизить завершення війни, поєднуючи військовий і психологічний тиск на агресора.

Таким чином, всі три версії штучного інтелекту переконані, що українська балістика може стати важливим інструментом наближення перемоги, але її ефективність буде максимальною лише у складі комплексної стратегії оборони та стримування агресора.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна за останній рік значно зміцнила свої позиції не лише на полі бою, а й у політичній та економічній сферах. Таку оцінку дала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Радіо Свобода, наголосивши, що саме це створює передумови для справедливого завершення війни.