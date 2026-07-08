В последнее время среди политических и военных экспертов в Украине и за ее пределами активно обсуждается сценарий начала активного производства собственной баллистики и активная кампания атак этим видом оружия по объектам военной и промышленной инфраструктуры на территории России. В частности, отмечается, что только такое средство давления на кремлевского диктатора Владимира Путина способно стать действительно ключевым моментом, который принесет такой долгожданный мир. Насколько вероятен такой сценарий развития событий? Издание "Комментарии" решило выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что собственные баллистические ракеты могут существенно усилить позиции Украины, однако сами они не станут решающим фактором завершения войны. Их главное преимущество состоит в возможности поражать важные военные объекты далеко в тылу противника – аэродромы, склады боеприпасов, командные пункты и логистические центры. Это способно существенно усложнить обеспечение русской армии и понизить интенсивность её атак.

Кроме военного эффекта, у украинской баллистики есть и мощный фактор сдерживания. Если Россия будет вынуждена постоянно защищать свою военную инфраструктуру, цена продолжения войны для Кремля существенно возрастет. Это может отразиться и на политических решениях российского руководства.

В то же время завершение войны зависит не только от одного вида вооружения. Для достижения мира необходимы сильная ПВО, развитие производства дронов, стабильная международная поддержка и экономическое давление на Россию. Само сочетание этих факторов способно изменить баланс сил.

Чат-бот Gemini утверждает, что появление и масштабирование собственной украинской баллистики является важнейшим фактором, способным кардинально изменить динамику войны и приблизить ее завершение. Главная ценность отечественных баллистических ракет состоит в разрушении концепции "безопасного тыла" РФ и создании реального паритета страха.

Во-первых, украинская баллистика позволит системно уничтожать российские военные объекты на расстоянии более 500 километров без каких-либо политических ограничений со стороны западных партнеров. Удар по аэродромам стратегической авиации, пусковым установкам "Искандеров" в пограничных областях и логистическим хабам заставит врага оттягивать свои силы вглубь территории, что ослабит давление на линию фронта.

Во-вторых, это прямая угроза для критической инфраструктуры самой России, в частности, энергетических и нефтяных узлов, питающих российский ВПК. Когда цена продления ракетного террора против Украины станет зеркальной для российских городов, аэродромов и заводов микроэлектроники, Кремль потеряет свой главный инструмент шантажа.

Чат-бот Copilot считает, что украинская баллистика может стать одним из ключевых факторов, приближающих завершение войны. Ее использование позволяет наносить удары по стратегическим целям в глубине российской территории — складах боеприпасов, логистических узлах, командных центрах. Это подрывает способность России вести затяжную кампанию и заставляет Кремль тратить ресурсы на оборону своей территории. Такое давление может изменить баланс сил и показать, что война становится для Москвы все более дорогой и бесперспективной.

В то же время у баллистики есть и политический эффект: она демонстрирует союзникам, что Украина способна не только обороняться, но и вести активные действия, что повышает доверие к ее устойчивости. Если удары будут системными и эффективными, то они могут заставить Россию пересмотреть свою стратегию и искать выход из конфликта. Конечно, это не гарантирует мгновенной капитуляции, но создает условия, при которых Кремль осознает: продолжение войны лишь усугубляет его поражение. Итак, украинская баллистика способна стать одним из инструментов, приближающих завершение войны, совмещая военное и психологическое давление на агрессора.

Таким образом, все три версии искусственного интеллекта убеждены, что украинская баллистика может стать важным инструментом приближающейся победы, но ее эффективность будет максимальной только в составе комплексной стратегии обороны и сдерживания агрессора.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина за последний год значительно укрепила свои позиции не только на поле боя, но и в политической и экономической сферах. Такую оценку дала министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Радио Свобода, отметив, что именно это создает предпосылки для справедливого завершения войны.