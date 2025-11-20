Яке рішення щодо Донбасу має прийняти Україна в обмін на світ: нові деталі "мирного плану"

Україна буде змушена здати підконтрольну частину Донбасу Росії у найм. Таке передбачає так званий мирний план США, розроблений за участю росіян. Згідно з планом, українська влада має погодитись віддати контроль над Донбасом, але зберегти за собою право власності. Про це пише The Telegraph, посилаючись на джерела, знайомі з умовами плану.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Нібито у цьому плані прописано, що РФ платитиме неназвану орендну плату за контроль над регіоном.

"План із 28 пунктів був ретельно обговорений США та Росією під час нещодавніх секретних переговорів, що знову викликало побоювання, що Україна усувається від обговорення свого майбутнього", — написало видання.

Крім того, що Україна має фактично добровільно віддати свої землі, цей "мирний план" передбачає скорочення ЗСУ вдвічі і заборону їй мати ракети великої дальності.

Воно також заблокує розміщення іноземних військ в Україні, припинить військову допомогу США та заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні. Російська мова стане державною, а Російська православна церква набуде офіційного статусу на окупованих територіях.

Україні буде дозволено вести переговори щодо гарантій безпеки з урядами США та Європи для підтримки можливого припинення вогню.

За словами джерел, Білий дім вимагав від українського президента Володимира Зеленського погодитись на ці умови.

