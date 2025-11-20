Яке рішення щодо Донбасу має прийняти Україна в обмін на світ: нові деталі "мирного плану"

Рубрики
Україна буде змушена здати підконтрольну частину Донбасу Росії у найм. Таке передбачає так званий мирний план США, розроблений за участю росіян. Згідно з планом, українська влада має погодитись віддати контроль над Донбасом, але зберегти за собою право власності. Про це пише The Telegraph, посилаючись на джерела, знайомі з умовами плану.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Нібито у цьому плані прописано, що РФ платитиме неназвану орендну плату за контроль над регіоном.
Крім того, що Україна має фактично добровільно віддати свої землі, цей "мирний план" передбачає скорочення ЗСУ вдвічі і заборону їй мати ракети великої дальності.
Воно також заблокує розміщення іноземних військ в Україні, припинить військову допомогу США та заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні. Російська мова стане державною, а Російська православна церква набуде офіційного статусу на окупованих територіях.
Україні буде дозволено вести переговори щодо гарантій безпеки з урядами США та Європи для підтримки можливого припинення вогню.
За словами джерел, Білий дім вимагав від українського президента Володимира Зеленського погодитись на ці умови.
