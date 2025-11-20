Какое решение по Донбасс должна принять Украина в обмен на мир: новые детали "мирного плана"

Украина будет вынуждена сдать подконтрольную часть Донбасса России в аренду. Такое предусматривает так называемый мирный план США, разработанный при участии россиян. Согласно плану, украинская власть должна согласиться отдать контроль над Донбассом, но сохранить за собой право собственности. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники, знакомые с условиями плана.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Якобы в этом плане прописано, что РФ будет платить неназванную арендную плату за контроль над регионом.

"План из 28 пунктов был тщательно обсужден США и Россией в ходе недавних секретных переговоров, что вновь вызвало опасения, что Украина отстраняется от обсуждения своего будущего", — написало издание.

Помимо того, что Украина должна будет фактически добровольно отдать свои земли, этот "мирный план" предусматривает сокращение ВСУ вдвое и запрет ей иметь ракеты большой дальности.

Оно также заблокирует размещение иностранных войск в Украине, прекратит военную помощь США и запретит посадку иностранных дипломатических самолетов в стране. Русский язык станет государственным, а Русская православная церковь получит официальный статус на оккупированных территориях.

Украине будет разрешено вести переговоры о гарантиях безопасности с правительствами США и Европы для поддержания возможного прекращения огня.

По словам источников, Белый дом потребовал от украинского президента Владимира Зеленского согласиться на эти условия.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Миндичгейт повлиял на монобольшинство: удержит ли Зеленский контроль над парламентом.



