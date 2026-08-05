«Якби горіла Москва, усе було б інакше»: експерт назвав єдиний категоричний спосіб приборкати Путіна

Росія нарощує кількість ракетних ударів по українських містах, оскільки Кремль усвідомлює обмежені можливості України щодо перехоплення балістичних ракет. Саме тому російська армія максимально використовує цей фактор для посилення тиску на українське суспільство. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, інформація про дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони не є новою, а Росія уважно аналізує такі дані й будує свою тактику відповідно до них.

"Путін знає про те, що у нас немає протиракет і, відповідно, користується цим. Обстрілює максимально, настільки, наскільки вистачає можливостей, щоб нанести нам ураження", – заявив Жданов.

Експерт вважає, що війна дедалі більше переходить у фазу виснаження, де обидві сторони намагаються завдати максимальної шкоди ресурсам одна одної.

За його словами, Україна концентрує удари по логістичних, паливних та економічних об'єктах Росії, тоді як Кремль продовжує атакувати українську цивільну інфраструктуру.

"Ми намагаємося нанести максимальні ураження російській економіці. А РФ, розуміючи, що у нас немає такого великого потенціалу, гатить по всьому, що бачить – продовольчих, поштових складах", – зазначив він.

Жданов також попередив, що найближчим часом під загрозою залишатиметься не лише Київ. За його словами, російські війська можуть завдавати масованих ударів і по інших великих містах України.

"Думаю, що від масованих точкових ударів будуть потерпати і інші міста. Є інформація, що удари можуть готуватися по Миколаєву, Одесі, Дніпру", – сказав експерт.

На його думку, ефективно протидіяти такій тактиці Україна може лише двома шляхами: отримати достатню кількість засобів для перехоплення балістичних ракет або якнайшвидше розгорнути власний потенціал далекобійної балістичної зброї.

"Нам треба терміново мати в наявності балістику для нанесення ударів… Якщо б Москва сьогодні отримала такі удари, як ми, у них би дуже сильно змінилися настрої", – наголосив Жданов.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може найближчими місяцями перейти до нової хвилі мобілізації, щоб продовжити війну проти України та реалізувати свій задум щодо посилення тиску в зимовий період. Водночас ефективною відповіддю, на думку політолога Петра Олещука, має стати не лише зміцнення української протиповітряної оборони, а й можливість завдавати ударів по військовій інфраструктурі РФ.