«Если бы горела Москва, все было бы иначе»: эксперт назвал единственный категорический способ обуздать Путина

Россия наращивает количество ракетных ударов по украинским городам, поскольку Кремль осознает ограниченные возможности Украины по перехвату баллистических ракет. Поэтому российская армия максимально использует этот фактор для усиления давления на украинское общество. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, информация о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны не нова, а Россия внимательно анализирует такие данные и строит свою тактику в соответствии с ними.

"Путин знает о том, что у нас нет противоракет и, соответственно, пользуется этим. Обстреливает максимально настолько, насколько хватает возможностей, чтобы нанести нам поражение", – заявил Жданов.

Эксперт считает, что война все больше переходит в фазу истощения, где обе стороны пытаются нанести максимальный ущерб ресурсам друг друга.

По его словам, Украина концентрирует удары по логистическим, топливным и экономическим объектам России, в то время как Кремль продолжает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру.

"Мы пытаемся нанести максимальные поражения российской экономике. А РФ, понимая, что у нас нет такого большого потенциала, кипит по всему, что видит – продовольственных, почтовых складах", – отметил он.

Жданов также предупредил, что в ближайшее время под угрозой будет не только Киев. По его словам, российские войска могут наносить массированные удары и по другим крупным городам Украины.

"Думаю, что от массированных точечных ударов будут страдать и другие города. Есть информация, что удары могут готовиться по Николаеву, Одессе, Днепру", – сказал эксперт.

По его мнению, эффективно противодействовать такой тактике Украина может только двумя путями: получить достаточное количество средств для перехвата баллистических ракет или как можно быстрее развернуть свой потенциал дальнобойного баллистического оружия.

"Нам нужно срочно иметь в наличии баллистику для нанесения ударов… Если бы Москва сегодня получила такие удары, как мы, у них очень сильно изменились бы настроения", – подчеркнул Жданов.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может в ближайшие месяцы перейти к новой волне мобилизации, чтобы продолжить войну против Украины и реализовать свой замысел по усилению давления в зимний период. В то же время, эффективным ответом, по мнению политолога Петра Олещука, должно стать не только укрепление украинской противовоздушной обороны, но и возможность наносить удары по военной инфраструктуре РФ.