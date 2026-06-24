Як завершиться війна в Україні: цей сценарій остаточно приголомшить всіх

Україна може отримати шанс на суттєві зміни як на полі бою, так і в переговорному процесі ще до початку зими. Втім, наразі йдеться не про повне завершення війни, а радше про можливість тимчасового припинення активних бойових дій. Таку оцінку в інтерв'ю Главреду озвучив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

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Після заяв президента Володимира Зеленського про необхідність шукати дипломатичні шляхи завершення війни питання потенційних переговорів стало одним із найбільш обговорюваних. На думку експерта, сьогодні існують певні передумови для того, щоб процес врегулювання зрушив із місця.

"На сьогодні це досить реалістичний сценарій. Але якщо оцінювати його у відсотках, то ймовірність переговорів і умовного замороження — саме замороження, а не повного завершення війни — я б оцінив приблизно в 30%. Але це вже чимало. На початку року навіть такої ймовірності не було", — зазначив Рейтерович.

Політолог вважає, що подальший розвиток ситуації залежатиме від комплексу військових, політичних та міжнародних чинників. Якщо необхідні умови збігатимуться, перші ознаки можливих домовленостей можуть з'явитися вже восени.

"Зараз така ймовірність існує. Якщо всі чинники, значну частину яких ми сьогодні обговорили, будуть реалізовані на практиці, то це цілком реалістичний сценарій. Він може реалізуватися наприкінці жовтня, в середині жовтня або на початку листопада", — наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що українські сили продовжують ефективно протистояти російській агресії, а втрати армії РФ залишаються надзвичайно високими. Виступаючи в ефірі Fox News, він наголосив, що ціна війни для Росії продовжує стрімко зростати.