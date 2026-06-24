logo

BTC/USD

59324

ETH/USD

1559.11

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как завершится война в Украине: этот сценарий окончательно ошеломит всех
commentss НОВОСТИ Все новости

Как завершится война в Украине: этот сценарий окончательно ошеломит всех

Политолог оценил шансы на прекращение боев осенью и объяснил, почему это не означает мир между Украиной и Россией

24 июня 2026, 19:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина может получить шанс на существенные изменения как в поле боя, так и в переговорном процессе еще до начала зимы. Впрочем, речь идет не о полном завершении войны, а скорее о возможности временного прекращения активных боевых действий. Такую оценку в интервью Главреду озвучил руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.  

Как завершится война в Украине: этот сценарий окончательно ошеломит всех

Фото: из открытых источников

После заявлений президента Владимира Зеленского о необходимости искать дипломатические пути завершения войны вопрос потенциальных переговоров стал одним из самых обсуждаемых. По мнению эксперта, сегодня существуют определенные предпосылки для того, чтобы процесс урегулирования сдвинулся с места.  

"На сегодняшний день это достаточно реалистичный сценарий. Но если оценивать его в процентах, то вероятность переговоров и условной заморозки — именно заморозка, а не полного завершения войны — я бы оценил примерно в 30%. Но это уже немало. В начале года даже такой вероятности не было", — отметил Рейтерович.

Политолог считает, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от комплекса военных, политических и международных факторов. Если необходимые условия будут совпадать, первые признаки возможных договоренностей могут появиться уже осенью.

"Сейчас такая вероятность существует. Если все факторы, значительную часть которых мы сегодня обсудили, будут реализованы на практике, то это вполне реалистичный сценарий. Он может реализоваться в конце октября, в середине октября или начале ноября", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что украинские силы продолжают эффективно противостоять российской агрессии, а потери армии РФ остаются чрезвычайно высокими. Выступая в эфире Fox News, он подчеркнул, что цена войны для России продолжает стремительно расти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости