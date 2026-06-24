Как завершится война в Украине: этот сценарий окончательно ошеломит всех

Украина может получить шанс на существенные изменения как в поле боя, так и в переговорном процессе еще до начала зимы. Впрочем, речь идет не о полном завершении войны, а скорее о возможности временного прекращения активных боевых действий. Такую оценку в интервью Главреду озвучил руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

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После заявлений президента Владимира Зеленского о необходимости искать дипломатические пути завершения войны вопрос потенциальных переговоров стал одним из самых обсуждаемых. По мнению эксперта, сегодня существуют определенные предпосылки для того, чтобы процесс урегулирования сдвинулся с места.

"На сегодняшний день это достаточно реалистичный сценарий. Но если оценивать его в процентах, то вероятность переговоров и условной заморозки — именно заморозка, а не полного завершения войны — я бы оценил примерно в 30%. Но это уже немало. В начале года даже такой вероятности не было", — отметил Рейтерович.

Политолог считает, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от комплекса военных, политических и международных факторов. Если необходимые условия будут совпадать, первые признаки возможных договоренностей могут появиться уже осенью.

"Сейчас такая вероятность существует. Если все факторы, значительную часть которых мы сегодня обсудили, будут реализованы на практике, то это вполне реалистичный сценарий. Он может реализоваться в конце октября, в середине октября или начале ноября", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что украинские силы продолжают эффективно противостоять российской агрессии, а потери армии РФ остаются чрезвычайно высокими. Выступая в эфире Fox News, он подчеркнул, что цена войны для России продолжает стремительно расти.