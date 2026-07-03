Як вдарить по Україні скандальне рішення Польщі щодо МіГ-29: названо неоднозначні наслідки для ЗСУ

Польща відмовилася від передачі Україні останніх винищувачів МіГ-29, які залишалися на озброєнні її Повітряних сил. Замість можливого постачання літаків Києву Варшава ухвалила рішення про їх списання та подальшу утилізацію. Про це повідомляє Defense Express.

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Йдеться про 14 радянських винищувачів, які експлуатувалися польською армією ще з 1989 року. За оцінкою військового керівництва Польщі, ресурс цих машин практично вичерпано. До переліку входять 11 одномісних бойових літаків і три двомісні навчально-бойові модифікації.

Водночас аналітики звертають увагу, що формальна кількість літаків не відображає їхній реальний технічний стан. Частина винищувачів могла бути непридатною до польотів і використовуватися лише як джерело запасних частин. Інші, ймовірно, потребували б капітального ремонту перед поверненням до бойової експлуатації.

Як приклад експерти наводять досвід Словаччини, яка передала Україні 13 МіГ-29. Значна частина цих літаків не могла самостійно піднятися в повітря, тому їх доставляли розібраними автомобільним транспортом.

У Defense Express зазначають, що рішення Польщі пов'язане не лише з технічним станом літаків. Варшава перевела можливу передачу винищувачів у площину комерційних переговорів, розраховуючи на отримання українських технологій у сфері безпілотників і ракет. Однак така домовленість не була реалізована, а питання згодом набуло політичного характеру.

Експерти також нагадують, що українські Повітряні сили поступово переходять на сучасні західні винищувачі, зокрема F-16, Mirage 2000-5 та перспективно Gripen. Очікується, що перші шведські літаки можуть надійти Україні у 2027 році.

На думку аналітиків, навіть застарілі МіГ-29 могли б бути корисними для України в умовах війни, однак остаточне рішення щодо їх подальшої долі залишається суверенним правом польської сторони.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Україна продовжує нарощувати удари по військовій та логістичній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, поступово перетворюючи півострів на один із головних напрямків тиску на Кремль. Як пише The New York Times, Київ прагне ускладнити забезпечення російських військ і створити для Москви настільки серйозні проблеми, щоб змусити її переглянути свою позицію щодо війни.