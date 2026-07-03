Как ударит по Украине скандальное решение Польши по МиГ-29: названы неоднозначные последствия для ВСУ

Польша отказалась от передачи Украине оставшихся на вооружении ее Воздушных сил последних истребителей МиГ-29. Вместо возможной поставки самолетов Киеву Варшава приняла решение об их списании и последующей утилизации. Об этом сообщает Defense Express.

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Речь идет о 14 советских истребителях, эксплуатировавшихся польской армией еще с 1989 года. По оценке военного руководства Польши, ресурс этих машин практически исчерпан. В перечень входят 11 одноместных боевых самолетов и три двухместных учебно-боевых модификации.

В то же время, аналитики обращают внимание, что формальное количество самолетов не отражает их реальное техническое состояние. Часть истребителей могла оказаться непригодной к полетам и использоваться только как источник запасных частей. Другие, вероятно, нуждались в капитальном ремонте перед возвращением к боевой эксплуатации.

В качестве примера эксперты приводят опыт Словакии, передавшей Украине 13 МиГ-29. Значительная часть этих самолетов не могла самостоятельно подняться в воздух, поэтому их доставляли разобранным автомобильным транспортом.

В Defense Express отмечают, что решение Польши связано не только с техническим состоянием самолетов. Варшава перевела возможную передачу истребителей в плоскость коммерческих переговоров, рассчитывая на получение украинских технологий в сфере беспилотников и ракет. Однако такая договоренность не была реализована, а вопрос впоследствии приобрел политический характер.

Эксперты также напоминают, что украинские воздушные силы постепенно переходят на современные западные истребители, в частности F-16, Mirage 2000-5 и перспективно Gripen. Ожидается, что первые шведские самолеты могут поступить Украине в 2027 году.

По мнению аналитиков, даже устаревшие МиГ-29 могли бы быть полезны для Украины в условиях войны, однако окончательное решение относительно их дальнейшей судьбы остается суверенным правом польской стороны.

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