Під час атаки дронами на Москву 18 червня російська ППО вкотре продемонструвала свою недієздатність. Замість захисту стратегічних об'єктів, "Панцирі" промахувалися і спричинили масштабну пожежу на ринку. З окремих районів Москви проводили евакуацію. Як Україні вдалося пробити потужну ППО Москви? Якими будуть наступні атаки ЗСУ? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Атака на Москву. Фото: з відкритих джерел

Росіяни даремно питали у соцмережах "Де наша ППО?"

Експерт з питань авіації Костянтин Криволап в ефірі "Київ24" заявив, що потужна система ППО навколо Москви не змогла збити всі українські дрони через те, що Сили оборони вдалися до тактики навантаження.

Він зазначив, що значна частина російських комплексів ППО справді зосереджена саме навколо Москви, де росіяни створили чотири кільця оборони. Проте, навіть така оборона має свої вразливі місця.

"Якщо стоїть "Панцир", він перекриває десь 20-25 кілометрів радіусу. І от, якщо туди летить 12 безпілотників, наприклад, всі вражають. Ну, от, повезло йому, гарні результати, він всі 12 знищив. Потім він пів години відпочиває, а в цей час 13-й (безпілотник — ред.) заходить і робить свою справу", – пояснює Криволап.

Експерт зазначив, що росіяни даремно питали у соцмережах "Де наша ППО?", коли українські дрони розносили Московський НПЗ.

"А його немає. Просто його немає. Просто воно закінчилося. Воно перезаряджається, воно відпочиває, воно там зітхає", – каже аналітик.

У передмісті Москви є великі військово-промислові комплекси

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявив, що Росія, незважаючи на гучні заяви Кремля, виявилася нездатною повністю захистити Москву від повітряних атак. Більше того, найближчим часом удари по об'єктах у російській столиці та її передмістях можуть суттєво посилитись.

За його оцінкою, сьогодні спостерігається масштабний виток ескалації. Оскільки Росія не припиняє завдавати терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України, Сили оборони симетрично відповідають атаками на військові об'єкти у глибині території РФ.

Мусієнко констатував, що навіть три-чотири ешелони оборони навколо російської столиці та такі екстрені заходи ворога, як встановлення зенітних комплексів "Панцир" на дахах будівель, не гарантують безпеку московського регіону. Отже, українські удари продовжуватимуться для планомірного знищення військового потенціалу агресора.

Під загрозою поразки перебувають великі військово-промислові комплекси у передмісті російської столиці.

"У передмісті Москви є великі військово-промислові комплекси, є великий центр Жуковський, щонайменше займається проблематикою російської військової авіації та ракетобудування. Існують інші об'єкти. І думаю, що по них теж будуть атаки для того, щоб зменшувати потенціал ворога і для того, щоб показати, що війна на території Росії зараз прийшла не лише в якісь інші регіони та міста, а війна вже в тому числі і в Санкт-Петербурзі, і в Москві", — підсумував Мусієнко.

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