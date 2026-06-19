Во время атаки дронами на Москву 18 июня российская ПВО в очередной раз продемонстрировала свою недееспособность. Вместо защиты стратегических объектов, "Панцири" промахивались и повлекли за собой масштабный пожар на рынке. Из отдельных районов Москвы проводили эвакуацию. Как Украине удалось пробить мощную ПВО Москвы? Какими будут следующие атаки ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

Россияне зря спрашивали в соцсетях "Где наша ПВО?"

Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире "Киев24" заявил, что мощная система ПВО вокруг Москвы не смогла сбить все украинские дроны из-за того, что Силы обороны прибегли к тактике перегрузки.

Он отметил, что значительная часть российских комплексов ПВО действительно сосредоточена именно вокруг Москвы, где россияне создали четыре кольца обороны. Однако даже такая оборона имеет свои уязвимые места.

"Если стоит "Панцирь", он перекрывает где-то 20-25 километров радиуса. И вот, если туда летит, например, 12 беспилотников, все они поражаются. Ну, вот, ему повезло, хорошие результаты, он все 12 уничтожил. Потом он полчаса отдыхает, а в это время 13-й (беспилотник – ред.) заходит и делает свое дело", – объясняет Криволап.

Эксперт отметил, что россияне зря спрашивали в соцсетях "Где наша ПВО?", когда украинские дроны разносили Московский НПЗ.

"А его нет. Просто его нет. Просто оно закончилось. Оно перезаряжается, оно отдыхает, оно там сдыхает", – говорит аналитик.

В пригороде Москвы есть большие военно-промышленные комплексы

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявил, что Россия, несмотря на громкие заявления Кремля, оказалась неспособна полностью оградить Москву от воздушных атак. Более того, в ближайшее время удары по объектам в российской столице и ее пригородах могут существенно усилиться.

По его оценке, сегодня наблюдается масштабный виток эскалации. Поскольку Россия не прекращает наносить террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины, Силы обороны симметрично отвечают атаками на военные объекты в глубине территории РФ.

Мусиенко констатировал, что даже три-четыре эшелона обороны вокруг российской столицы и такие экстренные меры врага, как установка зенитных комплексов "Панцирь" на крышах зданий, не гарантируют безопасность московского региона. Следовательно, украинские удары будут продолжаться для планомерного уничтожения военного потенциала агрессора.

Под угрозой поражения находятся крупные военно-промышленные комплексы в пригороде российской столицы.

"В пригороде Москвы есть большие военно-промышленные комплексы, есть крупный центр Жуковский, по меньшей мере, занимающийся проблематикой российской военной авиации и ракетостроения. Есть другие объекты. И думаю, что по ним тоже будут атаки для того, чтобы уменьшать потенциал врага и для того, чтобы показать, что война на территории России сейчас пришла не только в какие-то другие регионы и города, а война уже в том числе и в Санкт-Петербурге, и в Москве", — подытожил Мусиенко.

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