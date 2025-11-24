Як розмови про перемир’я впливають на військових: у ЗСУ дали насторожуючи відповідь

Поширення голослівних новин і пліток про можливе швидке перемир’я чи "замороження" війни негативно впливає на бойовий дух українських військових. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив командир стрілецького батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Богдан Корженко.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Військовий зазначив, розмови про можливе припинення вогню створюють хибні очікування серед бійців, що може знижувати їхню мотивацію виконувати бойові завдання.

"Коли мова йде про перемир’я, військовослужбовець може думати, як десь пересидіти, не виконувати свій обов’язок і чекати, коли політики домовляться", — висловився Корженко.

Він наголосив, що якщо перемовини тривають, то їм варто відбуватися непублічно, адже їх активне висвітлення відволікає військових від служби.

"Багато хто починає думати не про війну, а про те, коли буде перемир’я", — говорить командир.

Він також підкреслив, що не варто сподіватися на припинення війни у 2026 році.

"Потрібно готуватися до довгої та затяжної війни — із союзниками або без них", — зазначив він.

Корженко додав, що в підрозділах 3-ї ОШБР переважають мотивовані добровольці, які вірять у перемогу, тож підтримувати боєздатність батальйону легше. За його словами, чутки про перемовини виникають регулярно, але військові вже звикли не реагувати на інформаційний шум і продовжують зосереджуватися на виконанні завдань.

