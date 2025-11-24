Как разговоры о перемирии влияют на военных: в ВСУ дали настораживающий ответ

Распространение голословных новостей и сплетен о возможном скором перемирии или "заморозке" войны негативно влияет на боевой дух украинских военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил командир стрелкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Богдан Корженко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что разговоры о возможном прекращении огня создают ложные ожидания среди бойцов, что может снижать их мотивацию выполнять боевые задачи.

"Когда речь идет о перемирии, военнослужащий может думать, как где-то пересидеть, не выполнять свой долг и ждать, когда политики договорятся", — сказал Корженко.

Он подчеркнул, что если переговоры продолжаются, то им следует происходить непублично, ведь их активное освещение отвлекает военных от службы.

"Многие начинают думать не о войне, а о том, когда будет перемирие", — говорит командир.

Он также подчеркнул, что не стоит надеяться на прекращение войны в 2026 году.

"Нужно готовиться к долгой и затяжной войне — с союзниками или без них", — отметил он.

Корженко добавил, что в подразделениях 3-й ОШБР преобладают мотивированные добровольцы, которые верят в победу, и поддерживать боеспособность батальона легче. По его словам, слухи о переговорах возникают регулярно, но военные уже привыкли не реагировать на информационный шум и продолжают сосредотачиваться на выполнении задач.

Читайте на портале "Комментарии" — представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Об этом говорится в заявлении Белого дома.



