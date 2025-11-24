Как разговоры о перемирии влияют на военных: в ВСУ дали настораживающий ответ

Рубрики
Распространение голословных новостей и сплетен о возможном скором перемирии или "заморозке" войны негативно влияет на боевой дух украинских военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил командир стрелкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Богдан Корженко.
Военный отметил, что разговоры о возможном прекращении огня создают ложные ожидания среди бойцов, что может снижать их мотивацию выполнять боевые задачи.
Он подчеркнул, что если переговоры продолжаются, то им следует происходить непублично, ведь их активное освещение отвлекает военных от службы.
Он также подчеркнул, что не стоит надеяться на прекращение войны в 2026 году.
Корженко добавил, что в подразделениях 3-й ОШБР преобладают мотивированные добровольцы, которые верят в победу, и поддерживать боеспособность батальона легче. По его словам, слухи о переговорах возникают регулярно, но военные уже привыкли не реагировать на информационный шум и продолжают сосредотачиваться на выполнении задач.
