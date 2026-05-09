Як росіяни під прикриттям "перемир'я" використовують паузу на фронті: у ЗСУ зробили заяву

9 травня відносне затишшя на фронті виявилося лише тимчасовим перепочинком, який російські війська активно використовують для підготовки нових атак. Поки в Москві проходив парад до Дня перемоги, окупанти зосередилися не на штурмах, а на прихованому перегрупуванні, ротаціях та посиленні своїх позицій. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, російська армія фактично взяла оперативну паузу, щоб відновити сили та підготуватися до подальших наступальних дій.

"Сьогодні вони справді намагаються використати паузу для підвезення сил, ротації та відновлення наступальних можливостей", — зазначив Трегубов.

За даними української сторони, йдеться про масштабну логістичну активність вздовж лінії фронту. Окупанти активно підвозять боєприпаси, проводять заміну підрозділів та зміцнюють позиції, уникаючи при цьому інтенсивних атак та масованих обстрілів. У Києві вважають, що Кремль свідомо намагався уникнути будь-яких гучних інцидентів у день проведення параду у Москві.

При цьому українські Сили оборони також використовують тимчасове зниження активності противника у своїх інтересах для налагодження логістики, ротації підрозділів та зміцнення оборони.

Трегубов підкреслив, що поки не йдеться про безпосередній початок нового наступу, проте ознаки підготовки до ескалації вже очевидні. За його словами, російські війська зараз максимально зосереджені на накопиченні ресурсів для майбутніх ударів.

На фронті зберігається напружена обстановка, а тимчасова тиша, як вважають військові експерти, може бути лише короткою паузою перед новою хвилею бойових дій.

