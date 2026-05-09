Как россияне под прикрытием "перемирия" используют паузу на фронте: в ВСУ сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Как россияне под прикрытием "перемирия" используют паузу на фронте: в ВСУ сделали заявление

Пока Кремль демонстрировал «спокойствие» на Красной площади, оккупанты срочно перебрасывали силы, боеприпасы и восстанавливали наступательный потенциал на фронте

9 мая 2026, 18:35
Кравцев Сергей

9 мая относительное затишье на фронте оказалось лишь временной передышкой, которую российские войска активно используют для подготовки новых атак. Пока в Москве проходил парад ко Дню победы, оккупанты сосредоточились не на штурмах, а на скрытой перегруппировке, ротациях и усилении своих позиций. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. 

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, российская армия фактически взяла оперативную паузу, чтобы восстановить силы и подготовиться к дальнейшим наступательным действиям.

"Сегодня они действительно пытаются использовать паузу для подвоза сил, ротации и восстановления наступательных возможностей", — отметил Трегубов.

По данным украинской стороны, речь идет о масштабной логистической активности вдоль линии фронта. Оккупанты активно подвозят боеприпасы, проводят замену подразделений и укрепляют позиции, избегая при этом интенсивных атак и массированных обстрелов. В Киеве считают, что Кремль сознательно пытался избежать любых громких инцидентов в день проведения парада в Москве.

При этом украинские Силы обороны также используют временное снижение активности противника в своих интересах – для налаживания логистики, ротации подразделений и укрепления обороны.

Трегубов подчеркнул, что речь пока не идет о непосредственном начале нового наступления, однако признаки подготовки к эскалации уже очевидны. По его словам, российские войска сейчас максимально сосредоточены на накоплении ресурсов для будущих ударов.

На фронте сохраняется напряженная обстановка, а временная тишина, как считают военные эксперты, может оказаться лишь короткой паузой перед новой волной боевых действий.

Читайте также на портале "Комментарии" — от Путина озвучили ультиматум для продолжения переговоров: есть ли шанс на завершение войны.




