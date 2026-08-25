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Кравцев Сергей
Росія розпочала масштабну перевірку готовності військової інфраструктури до можливого прийому великої кількості новобранців. Остаточне рішення про нову хвилю мобілізації, за даними The Wall Street Journal, поки не прийнято, проте величезні втрати та нестача контрактників можуть змусити Кремль повернутися до цього сценарію. Як РФ може посилити свої війська на фронті? До чого готуватись? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел
Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук заявив ефірі телеканалу FREEДІМ, що мобілізація в Росії посилить кількісну перевагу армії РФ на фронті. Але це не означає, що відразу після її початку варто чекати на всіх мобілізованих на фронті. Водночас, Кремль знову може звернутися за допомогою до Північної Кореї (КНДР, Корейська Народно-Демократична Республіка) або перехопити управління армією Білорусі.
Експерт вважає, що кількісна перевага російських військ на фронті дозволить противнику не лише відновити поточні втрати в підрозділах, а й десь накопичити оперативні та стратегічні резерви.
Експерт не відкидає задіяння Росією у війні проти України північнокорейських солдатів.
Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Нацбанку України Віталій Шапран прокоментував дані щодо можливості мобілізації в країні-агресорі РФ 500 тисяч осіб для війни з Україною.
За словами експерта, на такі заяви не варто надто звертати уваги, тому що Росія перебуває на межі економічної катастрофи, яка може виявитися серйознішою, ніж Велика депресія у США на початку XX століття.
Економіст нагадав – для того, щоб відправити одного бійця на передову, у тилу мають працювати приблизно від шести до восьми осіб.
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