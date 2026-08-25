Росія розпочала масштабну перевірку готовності військової інфраструктури до можливого прийому великої кількості новобранців. Остаточне рішення про нову хвилю мобілізації, за даними The Wall Street Journal, поки не прийнято, проте величезні втрати та нестача контрактників можуть змусити Кремль повернутися до цього сценарію. Як РФ може посилити свої війська на фронті? До чого готуватись? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Можливо нова хвиля наступу Півдні і Сході

Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук заявив ефірі телеканалу FREEДІМ, що мобілізація в Росії посилить кількісну перевагу армії РФ на фронті. Але це не означає, що відразу після її початку варто чекати на всіх мобілізованих на фронті. Водночас, Кремль знову може звернутися за допомогою до Північної Кореї (КНДР, Корейська Народно-Демократична Республіка) або перехопити управління армією Білорусі.

Експерт вважає, що кількісна перевага російських військ на фронті дозволить противнику не лише відновити поточні втрати в підрозділах, а й десь накопичити оперативні та стратегічні резерви.

"А це нова хвиля наступу на півдні і на сході. А може бути і ні. Можливо і варіант спробувати максимально розтягнути фронт, таке теж спрацює. Інше питання, що мобілізаційна машина не працює одномоментно. Вона починає видавати на виході свою роботу через якийсь проміжок часу. Якщо мобілізація в Росії почнеться, умовно, скажімо, умовно, скажімо, умовно вийдуть на максимальні свої можливості”, – припустив Лакійчук.

Експерт не відкидає задіяння Росією у війні проти України північнокорейських солдатів.

"Кажуть, що цього не буде, але це не означає, що цього не буде. Або, наприклад, росіяни зможуть перехопити управління білоруською армією, відібрати у Лукашенка його сили. Це теж 40-60 тис. — бойове ядро армії. Тоді це дасть російській машині фору місяць-півтора, і тоді у них готовність до розширення бойових дій настає до кінця грудня”, — зазначимв експерт.

Розмови про 500 тисяч – це певною мірою психологічна атака на Захід

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Нацбанку України Віталій Шапран прокоментував дані щодо можливості мобілізації в країні-агресорі РФ 500 тисяч осіб для війни з Україною.

"Розмови про 500 тисяч — це певною мірою психологічна атака на Захід: мовляв, ми все одно засипаємо вас шапками, не потрібно допомагати Україні і т. д.", — наголосив він.

За словами експерта, на такі заяви не варто надто звертати уваги, тому що Росія перебуває на межі економічної катастрофи, яка може виявитися серйознішою, ніж Велика депресія у США на початку XX століття.

"Вони перевантажили економіку військовими витратами. Щоб виграти війну так, як вони хочуть, і нав'язати мир на своїх умовах, їм потрібно ще вдвічі більше ресурсів, ніж вони вже викачали з економіки. А викачувати більше вже майже нема звідки", — пояснив він.

Економіст нагадав – для того, щоб відправити одного бійця на передову, у тилу мають працювати приблизно від шести до восьми осіб.

"Мова йде не про цивільних, а лише про тих, хто працює в Міністерстві оборони та у військово-промисловому комплексі. Це дуже серйозні витрати. За фінансовими показниками я бачу, що росіяни не готові до такого масштабування. У них ще залишається певний запас. Але якщо вони в одну мить витратять його на масштабну мобілізацію, то можуть повністю вигоріти за шість, максимум 12 місяців. Вони просто спалять усе, що в них ще залишилося", — додав Шапран.

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