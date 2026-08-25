Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия начала масштабную проверку готовности военной инфраструктуры к возможному приему большого количества новобранцев. Окончательное решение о новой волне мобилизации, по данным The Wall Street Journal, пока не принято, однако огромные потери и нехватка контрактников могут вынудить Кремль вернуться к этому сценарию. Как РФ может усилить свои войска на фронте? К чему готовиться? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук заявил эфире телеканала FREEДОМ, что мобилизация в России усилит количественное преимущество армии РФ на фронте. Но это не значит, что сразу после ее начала стоит ожидать всех мобилизованных на фронте. В то же время Кремль снова может обратиться за помощью к Северной Корее (КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика) или перехватить управление армией Беларуси.
Эксперт считает, что количественное преимущество российских войск на фронте позволит противнику не только восстановить текущие потери в подразделениях, но и где-то накопить оперативные и стратегические резервы.
Эксперт не исключает задействование Россией в войне против Украины северокорейских солдат.
Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран прокомментировал данные о возможности мобилизации в стране-агрессоре РФ 500 тысяч человек для войны с Украиной.
По словам эксперта, на такие заявления не стоит слишком обращать внимания, потому что Россия находится на грани экономической катастрофы, которая может оказаться более серьезной, чем Великая депрессия в США в начале XX века.
Экономист напомнил – для того, чтобы отправить одного бойца на передовую, в тылу должны работать примерно от шести до восьми человек.
Читайте также на портале "Комментарии" — "После выборов увидим": у Путина заинтриговали заявлением о мобилизации в России.