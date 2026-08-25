Россия начала масштабную проверку готовности военной инфраструктуры к возможному приему большого количества новобранцев. Окончательное решение о новой волне мобилизации, по данным The Wall Street Journal, пока не принято, однако огромные потери и нехватка контрактников могут вынудить Кремль вернуться к этому сценарию. Как РФ может усилить свои войска на фронте? К чему готовиться? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Может быть новая волна наступления на юге и на востоке

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук заявил эфире телеканала FREEДОМ, что мобилизация в России усилит количественное преимущество армии РФ на фронте. Но это не значит, что сразу после ее начала стоит ожидать всех мобилизованных на фронте. В то же время Кремль снова может обратиться за помощью к Северной Корее (КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика) или перехватить управление армией Беларуси.

Эксперт считает, что количественное преимущество российских войск на фронте позволит противнику не только восстановить текущие потери в подразделениях, но и где-то накопить оперативные и стратегические резервы.

“А это новая волна наступления на юге и на востоке. А может быть и нет. Может быть и вариант попробовать максимально растянуть фронт, такое тоже сработает. Другой вопрос, что мобилизационная машина не работает одномоментно. Она начинает выдавать на выходе свою работу через какой-то промежуток времени. Если мобилизация в России начнется, условно, скажем, 1 октября, то где-то к концу декабря – началу февраля они выйдут на максимальные свои возможности”, — предположил Лакийчук.

Эксперт не исключает задействование Россией в войне против Украины северокорейских солдат.

“Говорят, что этого не будет, но это не значит, что этого не будет. Или, например, россияне смогут перехватить управление белорусской армией, отобрать у Лукашенко его силы. Это тоже 40-60 тыс. – боевое ядро армии. Тогда это даст российской машине фору месяц-полтора, и тогда у них готовность к расширению боевых действий наступает к концу декабря”, — сказал гость эфира.

Разговоры о 500 тысячах – это в определенной степени психологическая атака на Запад

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран прокомментировал данные о возможности мобилизации в стране-агрессоре РФ 500 тысяч человек для войны с Украиной.

"Разговоры о 500 тысячах – это в определенной степени психологическая атака на Запад: мол, мы все равно засыпаем вас шапками, не нужно помогать Украине и т. д.", — подчеркнул он.

По словам эксперта, на такие заявления не стоит слишком обращать внимания, потому что Россия находится на грани экономической катастрофы, которая может оказаться более серьезной, чем Великая депрессия в США в начале XX века.

"Они перегрузили экономику военными расходами. Чтобы выиграть войну так, как они хотят, и навязать мир на своих условиях, им нужно еще вдвое больше ресурсов, чем они уже выкачали из экономики. А выкачивать больше уже почти неоткуда", — пояснил он.

Экономист напомнил – для того, чтобы отправить одного бойца на передовую, в тылу должны работать примерно от шести до восьми человек.

"Речь идет не о гражданских, а только о тех, кто работает в Министерстве обороны и в военно-промышленном комплексе. Это очень серьезные расходы. По финансовым показателям я вижу, что россияне не готовы к такому масштабированию. У них еще остается определенный запас. Но если они в одночасье потратят его на крупную мобилизацию, то могут полностью выгореть за шесть, максимум 12 месяцев. Они просто сожгут все, что у них еще осталось", — добавил Шапран.

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