Як Путін відповість на обстріли маркетплейсів: названо найгірший прогноз

Серія ударів по великих логістичних центрах російських маркетплейсів стала не лише економічною, а й політичною проблемою для Кремля. Такі атаки впливають на внутрішню торгівлю, бізнес і настрої населення. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як Путін відповість на обстріли складів маркетплейсів в РФ.

Чат-бот Chat GPT вважає, що Москва посилить повітряні удари по українській логістичній та цивільній інфраструктурі, паралельно активізуючи інформаційну кампанію про "відплату". Водночас Кремль може збільшити фінансування захисту стратегічних складів, посилити контроль за повітряним простором і розширити заходи безпеки для великих логістичних вузлів.

Чат-бот Gemini припускає, що Кремль не зможе забезпечити повноцінний фізичний захист усіх розподільчих центрів у тилу. Відповідь Путіна розгортатиметься у двох площинах. По-перше, інформаційній: російська пропаганда посилить наративи про "тероризм" для виправдання власних воєнних злочинів та мобілізації суспільства. По-друге, силовій: слід очікувати демонстративних масованих ракетних ударів по українській цивільній та транспортній інфраструктурі. Також Кремль зобов'яже бізнес власним коштом купувати засоби РЕБ і приховувати збитки, але це не зупинить наростання логістичного хаосу в РФ.

Чат-бот Deepseek зазначає, що Путін обере асиметричну відповідь. Замість прямих ударів у відповідь він посилить терор проти української критичної інфраструктури — енергетики та портів, щоб перемкнути увагу. Також варто очікувати на пропагандистську кампанію, яка представить атаки як "тероризм" і мобілізує патріотичні настрої всередині РФ. Водночас Путін не наважиться на різку ескалацію — він розуміє, що удари по цивільних об'єктах лише підігріють підтримку України на Заході. Тому відповідь буде жорсткою, але прорахованою, без виходу з-під контролю.

Чат-бот Grok гадає, що відповідь Путіна буде комбінованою. У найближчі тижні варто очікувати чергову хвилю масованих атак дронами та ракетами по енергетиці, логістиці та цивільних об’єктах України. Паралельно Кремль посилить внутрішню пропаганду про "терор" і спроби зруйнувати повсякденне життя росіян. Економічних компенсацій бізнесу у великих масштабах, ймовірно, не буде. Стратегічно Путін не змінить курсу на війну. Удари по маркетплейсах зроблять війну більш відчутною для російського тилу, але не змусять Кремль шукати компромісів. Реакція залишиться в межах звичної логіки: ескалація назовні, контроль всередині.

Усі чотири чат-боти сходяться в одному: найімовірнішою відповіддю Кремля стане не деескалація, а поєднання посилення ударів по Україні з активізацією внутрішньої пропаганди. Водночас такі оцінки є прогнозами штучного інтелекту, а не підтвердженими фактами. Реальні рішення російського керівництва залежать від військової ситуації, політичних розрахунків і внутрішньої економічної стійкості РФ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що намагаються приховати в Росії.



