Серия ударов по крупным логистическим центрам российских маркетплейсов стала не только экономической, но и проблемой для Кремля. Такие атаки оказывают влияние на внутреннюю торговлю, бизнес и настроения населения. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, как Путин ответит на обстрелы составов маркетплейсов в РФ.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что Москва усилит воздушные удары по украинской логистической и гражданской инфраструктуре, параллельно активизируя информационную кампанию об "возмездии". В то же время, Кремль может увеличить финансирование защиты стратегических составов, усилить контроль за воздушным пространством и расширить меры безопасности для крупных логистических узлов.

Чат-бот Gemini предполагает, что Кремль не сможет обеспечить полноценную физическую защиту всех распределительных центров в тылу. Ответ Путина будет разворачиваться в двух плоскостях. Во-первых, информационной: российская пропаганда усилит нарративы о "терроризме" для оправдания собственных военных преступлений и мобилизации общества. Во-вторых, силовой: следует ожидать демонстративных массированных ракетных ударов по украинской гражданской и транспортной инфраструктуре. Также Кремль обяжет бизнес за свой счет покупать средства РЭБ и скрывать убытки, но это не остановит нарастание логистического хаоса в РФ.

Чат-бот Deepseek отмечает, что Путин выберет асимметричный ответ. Вместо ответных прямых ударов он усилит террор против украинской критической инфраструктуры — энергетики и портов, чтобы переключить внимание. Также стоит ожидать пропагандистской кампании, которая представит атаки как "терроризм" и мобилизует патриотические настроения внутри РФ. В то же время Путин не отважится на резкую эскалацию – он понимает, что удары по гражданским объектам только подогреют поддержку Украины на Западе. Поэтому ответ будет жестким, но просчитанным, без выхода из-под контроля.

Чат-бот Grok полагает, что ответ Путина будет комбинированным. В ближайшие недели следует ожидать очередную волну массированных атак дронами и ракетами по энергетике, логистике и гражданским объектам Украины. Параллельно Кремль усилит внутреннюю пропаганду о "терроре" и попытки разрушить повседневную жизнь россиян. Экономических компенсаций бизнеса в больших масштабах, по всей вероятности, не будет. Стратегически Путин не сменит курс на войну. Удары по маркетплейсам сделают войну более ощутимой для российского тыла, но не заставят Кремль искать компромиссы. Реакция остается в пределах обычной логики: эскалация наружу, контроль внутри.

Все четыре чат-бота сходятся в одном: вероятнейшим ответом Кремля станет не деэскалация, а сочетание усиления ударов по Украине с активизацией внутренней пропаганды. В то же время, такие оценки являются прогнозами искусственного интеллекта, а не подтвержденными фактами. Реальные решения русского управления зависят от военной ситуации, политических расчетов и внутренней экономической устойчивости РФ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что пытаются скрыть в России.



