Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін зміг затягнути повномасштабну війну проти України лише завдяки підтримці Китаю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, підкресливши, що без Пекіна російська військова машина була б значно слабшою.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Марк Рютте заявив, що Китай став фактичним "рятівним кругом" Росії, допомагаючи Кремлю долати санкції та підтримувати оборонно-промисловий комплекс.
За його словами, цього року Росія стала ще більш "безрозсудною та безжальною" як щодо НАТО, так і щодо України. Рютте вказав, що у 2025 році Москва вже запустила понад 46 000 ракет та безпілотників проти України.
Рютте застеріг країни Заходу від самозаспокоєння і підкреслив, що Росія не зупиниться на Україні.
У січні 2026 року повномасштабна війна Путіна стане довшою, ніж битва СРСР проти нацистської Німеччини в 1941–1945 роках.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США представили законопроєкт про вихід з НАТО.
Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського встановити перемир’я.