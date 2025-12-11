logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як Путін може продовжувати війну проти України: у НАТО відповіли одним словом
commentss НОВИНИ Всі новини

Як Путін може продовжувати війну проти України: у НАТО відповіли одним словом

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Путін може продовжувати війну проти України завдяки допомозі від Китаю.

11 грудня 2025, 15:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін зміг затягнути повномасштабну війну проти України лише завдяки підтримці Китаю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, підкресливши, що без Пекіна російська військова машина була б значно слабшою.

Як Путін може продовжувати війну проти України: у НАТО відповіли одним словом

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Марк Рютте заявив, що Китай став фактичним "рятівним кругом" Росії, допомагаючи Кремлю долати санкції та підтримувати оборонно-промисловий комплекс.

"Як Путін може продовжувати свою війну проти України? Відповідь — Китай. Китай — це рятівний круг Росії, Китай хоче запобігти поразці свого союзника в Україні. Без підтримки Китаю Росія не змогла б продовжувати вести цю війну", — пояснив Рютте.

За його словами, цього року Росія стала ще більш "безрозсудною та безжальною" як щодо НАТО, так і щодо України. Рютте вказав, що у 2025 році Москва вже запустила понад 46 000 ракет та безпілотників проти України. 

Рютте застеріг країни Заходу від самозаспокоєння і підкреслив, що Росія не зупиниться на Україні. 

"Ми — наступна ціль Росії. Ми вже в небезпеці... Боюся, що забагато хто не відчуває терміновості, і забагато хто вважає, що час на нашому боці. Це не так. Путін знову займається будівництвом імперії. Він кидає все, що має, на Україну. Ми повинні бути готові до масштабів війни, яку пережили наші діди та прадіди", — сказав Рютте.

У січні 2026 року повномасштабна війна Путіна стане довшою, ніж битва СРСР проти нацистської Німеччини в 1941–1945 роках.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США представили законопроєкт про вихід з НАТО.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського встановити перемир’я.



Джерело: https://breakingthenews.net/Article/NATO's-Rutte:-We-are-Russia's-next-target/65337461
