Как Путин может продолжать войну против Украины: в НАТО ответили одним словом

Российский диктатор Владимир Путин смог затянуть полномасштабную войну против Украины только благодаря поддержке Китая. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув, что без Пекина российская военная машина была бы значительно слабее.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Рютте заявил, что Китай стал фактическим "спасательным кругом" России, помогая Кремлю преодолевать санкции и поддерживать оборонно-промышленный комплекс.

"Как Путин может продолжать свою войну против Украины? Ответ — Китай. Китай — это спасительный круг России, Китай хочет предотвратить поражение своего союзника в Украине. Без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать вести эту войну", — пояснил Рютте.

По его словам, в этом году Россия стала еще более "безрассудной и безжалостной" как по отношению к НАТО, так и по Украине. Рютте отметил, что в 2025 году Москва уже запустила более 46 000 ракет и беспилотников против Украины.

Рютте предостерег страны Запада от самоуспокоения и подчеркнул, что Россия не остановится на Украине.

"Мы — следующая цель России. Мы уже в опасности... Боюсь, что многие не испытывают срочности, и многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Путин снова занимается строительством империи. Он бросает все, что имеет, на Украину. Мы должны быть готовы к масштабам войны, которую пережили наши деды и прадеды", — сказал Рютте.

В январе 2026 года полномасштабная война Путина станет длиннее битвы СССР против нацистской Германии в 1941–1945 годах.

