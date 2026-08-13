Як просувається РФ на фронті: чи близька до виконання своїх цілей

Незважаючи на величезні втрати Росія продовжує свій наступ. Чи близький ворог до того, щоб досягнути стратегічні або ж тактичні цілі? Чому армія РФ не може прорвати оборону? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Тактична мета у росіян була заявлена, як увесь Донбас – до кінця літа

Екскомандир взводу батальйону “Айдар” Євген Дикий зазначив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що Росія як і раніше намагається досягти своїх стратегічних і тактичних цілей на полі бою, але через опір Сил оборони України не може їх реалізувати. Замість масованих штурмів із великою кількістю бронетехніки російські окупанти тепер застосовують нечисленні атаки на українські позиції.

За словами експерта, стратегічною метою армії РФ є повна перемога над Україною, в яку вірить Путін і низка росіян.

“Тактична мета у них була заявлена, як увесь Донбас – до кінця літа. До кінця літа залишилося всього нічого, під контролем України все ще велика агломерація з чотирьох великих донецьких міст, але мету окупантів як би ніхто не скасовував. Навпаки, чим ближче дедлайн – тим сильніше їх женуть уперед”, — зазначив Дикий.

Він звернув увагу, що ті боєзіткнення, які відбуваються на фронті протягом останніх кількох місяців, відрізняються від штурмів росіян на початку повномасштабного вторгнення.

Експерт говорить, що позаду ті часи, коли росіяни намагалися наступати великими колонами, коли боєзіткнення – це танки вперед, десятки бронемашин тощо.

"Щоправда, один такий рецидив був приблизно місяць тому, закінчився для росіян дуже плачевно – згоріла вся бронеколона з 12 машин. І ось колона з 12 машин – це зараз рідкісний виняток. Поки що основна тактика, яку застосовує наш ворог – це тактика “тарганячі перегони”: коли ти стоїш посеред кімнати, а навколо бігає купа тарганів, кожен із них дуже вразливий, досить легко його капцями бити. Але коли їх одночасно бігають десятки, то якась кількість повз тебе все одно пробіжить. І ось саме так зараз виглядають боєзіткнення. Коли ми кажемо, що відбито 200 атак, то в кожній із них брало участь 2-3-5 ворожих солдатів. Їхнє завдання було саме просочитися повз наші позиції, проскочити повз увагу наших дронщиків і закріпитися", — пояснив експерт.

Росія не може реалізувати свої стратегічні наступальні операції

Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Павло Лакійчук зазначив в ефірі телеканалу FREEДOM, що втрати російської армії у війні проти України вже можна назвати надзвичайними. Водночас мобілізаційна система РФ поки здатна заповнювати значну частину втрат.

За його словами, російська армія не здатна проводити швидкі наступальні операції та змушена переходити до повільного просування невеликих груп.

“Війни XX століття та початку XXI століття, за якими навчалися російські та західні генерали, звикли до того, що війна – це концентрація зусиль, прориви, блискавичні кидки, які рятують власні сили, роблять їх менш уразливими та призводять до швидкої поразки противника. Те, що зараз відбувається на полі бою російсько-української війни, — це якраз такий равлик”, — зазначив Лакійчук.

Він наголосив, що РФ не вдається реалізувати стратегічні наступальні операції.

“Росія, очевидно, не може прорвати оборону, не може реалізувати свої стратегічні наступальні операції. Усе зводиться до тактичних успіхів. Але це не стільки через те, що російські війська слабкі, скільки через те, що Сили оборони України тими силами та засобами, які вони мають, змогли побудувати таку оборону, яка не дозволяє вести швидкі маневрові дії”, — пояснив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”.

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