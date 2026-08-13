Как продвигается РФ на фронте: близка ли к выполнению своих целей

Несмотря на огромные потери, Россия продолжает свое наступление. Близок ли враг к тому, чтобы достичь стратегические или тактические цели? Почему армия РФ не может прорвать оборону? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Тактическая цель у россиян была заявлена, как весь Донбасс – до конца лета

Экскомандир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил в эфире телеканала FREEДОМ, что Россия по-прежнему пытается достичь своих стратегических и тактических целей на поле боя, но из-за сопротивления Сил обороны Украины не может их реализовать. Вместо массированных штурмов с большим количеством бронетехники российские оккупанты теперь применяют немногочисленные атаки на украинские позиции.

По словам эксперта, стратегической целью армии РФ является полная победа над Украиной, в которую верит Путин и ряд россиян.

"Тактическая цель у них была заявлена, как весь Донбасс — до конца лета. До конца лета осталось всего ничего, под контролем Украины все еще большая агломерация из четырех крупных донецких городов, но цель оккупантов как бы никто не отменял. Напротив, чем ближе дедлайн — тем сильнее их гонят вперед", — отметил Дикий.

Он обратил внимание, что те боестолкновения, которые происходят на фронте за последние несколько месяцев, отличаются от штурмов россиян в начале полномасштабного вторжения.

Эксперт говорит, что позади те времена, когда россияне пытались наступать большими колоннами, когда боеприкосновение – это танки вперед, десятки бронемашин и т.д.

"Правда, один такой рецидив был примерно месяц назад, закончился для россиян очень плачевно – сгорела вся бронеколона из 12 машин. И вот колонна из 12 машин – это сейчас редкое исключение. Пока основная тактика, которую применяет наш враг – это тактика "тараканьи гонки": когда ты стоишь посреди комнаты, а вокруг бегает куча тараканов, каждый из них очень уязвим, довольно легко его тапками бить. Но когда их одновременно бегают десятки, то какое-то количество мимо тебя все равно пробежит. И вот именно так сейчас выглядят боестолкновения. Когда мы говорим, что отражены 200 атак, то в каждой из них участвовало 2-3-5 вражеских солдат. Их задача была именно просочиться мимо наших позиций, проскочить мимо внимания наших дронщиков и закрепиться", — объяснил эксперт.

Россия не может реализовать свои стратегические наступательные операции

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук отметил в эфире телеканала FREEДOM, что потери российской армии в войне против Украины уже можно назвать чрезвычайными. В то же время мобилизационная система РФ пока способна восполнять значительную часть потерь.

По его словам, российская армия не способна проводить скорые наступательные операции и вынуждена переходить к медленному продвижению небольших групп.

"Войны XX столетия и начала XXI века, по которым учились российские и западные генералы, привыкли к тому, что война — это концентрация усилий, прорывы, молниеносные броски, которые спасают свои силы, делают их менее уязвимыми и приводят к быстрому поражению противника. То, что сейчас происходит на поле боя российско-украинской войны, — это как раз такая улитка”, — отметил Лакийчук.

Он подчеркнул, что РФ не удается реализовать стратегические наступательные операции.

"Россия, очевидно, не может прорвать оборону, не может реализовать свои стратегические наступательные операции. Все сводится к тактическим успехам. Но это не столько от того, что российские войска слабы, сколько от того, что Силы обороны Украины теми силами и средствами, которыми они располагают, смогли построить такую оборону, которая не позволяет вести быстрые маневренные действия”, — пояснил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХI”.

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