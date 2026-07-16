Як Москва відповідає на далекобійні атаки України: озвучено тривожну заяіву про війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні удари по військових об'єктах на території Росії поки не змінили підхід Кремля до ведення війни. За його словами, Москва й надалі відповідає на дії України масованими атаками із застосуванням ракет і безпілотників, не демонструючи готовності до припинення бойових дій. Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

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Під час спілкування з журналістами Зеленського запитали, чи вплинуло посилення українських ударів по тилових районах Росії на позицію Кремля та чи надходять звідти будь-які сигнали про можливі зміни.

Президент відповів, що українці щодня відчувають реакцію Росії незалежно від того, де перебувають — у столиці чи в інших містах країни.

"Відповідь Росії ми всі відчуваємо однаково — чи це Київ, Одеса, Харків чи будь-яке інше місто. Це ракетні та дронові удари", – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, характер дій Росії залишається незмінним. Інтенсивність атак може змінюватися — іноді вони посилюються, іноді між ними виникають короткі паузи, однак це не свідчить про намір Кремля перейти до мирного врегулювання.

Президент наголосив, що такі перерви пов'язані не зі зміною політичного курсу Москви, а з підготовкою до нових атак. Саме тому, переконаний він, Україні необхідно й надалі зміцнювати власні оборонні можливості та нарощувати тиск на противника.

Водночас Зеленський підкреслив, що російська армія отримує відповідь на свої удари по українських містах і цивільній інфраструктурі. За його словами, українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по військових цілях противника, реагуючи на масовані атаки РФ.

"Ми посилюємо нашу відповідь, вони збільшують інтенсивність своїх ударів. Це закономірний розвиток подій", – сказав президент.

Портал "Коментарі" вже писав, що дискусія навколо можливого звільнення міністра оборони Михайла Федорова не вщухає вже кілька днів. Інформація про кадрові перестановки в уряді викликала широкий суспільний резонанс. Частина українців відкрито виступає проти відставки посадовця, вважаючи його одним із найрезультативніших членів урядової команди, та закликає президента переглянути своє рішення, зазначив політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.





