Как Москва отвечает на дальнобойные атаки Украины: озвучено тревожное заявление о войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары по военным объектам на территории России пока не изменили подход Кремля к ведению войны. По его словам, Москва и дальше отвечает на действия Украины массированными атаками с применением ракет и беспилотников, не демонстрируя готовности к прекращению боевых действий. Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

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Во время общения с журналистами Зеленского спросили, повлияло ли усиление украинских ударов по тыловым районам России на позицию Кремля и поступают ли оттуда какие-либо сигналы о возможных изменениях.

Президент ответил, что украинцы каждый день испытывают реакцию России независимо от того, где находятся — в столице или других городах страны.

"Ответ России мы все чувствуем одинаково — будь то Киев, Одесса, Харьков или любой другой город. Это ракетные и дроновые удары", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, характер действий России остается неизменным. Интенсивность атак может изменяться – иногда они усиливаются, иногда между ними возникают короткие паузы, однако это не свидетельствует о намерении Кремля перейти к мирному урегулированию.

Президент подчеркнул, что подобные перерывы связаны не с изменением политического курса Москвы, а с подготовкой к новым атакам. Именно поэтому, убежден он, Украине необходимо и дальше укреплять собственные оборонные возможности и наращивать давление на противника.

В то же время Зеленский подчеркнул, что российская армия получает ответ на свои удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре. По его словам, украинские Силы обороны продолжают наносить удары по военным целям противника, реагируя на массированные атаки РФ.

"Мы усиливаем наш ответ, они увеличивают интенсивность своих ударов. Это закономерное развитие событий", – сказал президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что дискуссия вокруг возможного увольнения министра обороны Михаила Федорова не утихает уже несколько дней. Информация о кадровых перестановках в правительстве вызвала широкий общественный резонанс. Часть украинцев открыто выступает против отставки чиновника, считая его одним из самых результативных членов правительственной команды и призывает президента пересмотреть свое решение, отметил политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.





