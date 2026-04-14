Як далі Росії продовжувати війну: у США розкрили проблему, з якою раптово зіткнувся Путін

Росія стикається з наростаючою кадровою кризою в армії: темпи набору контрактників помітно падають, тоді як втрати на фронті продовжують зростати. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни.

Мобілізація у Росії.

За даними німецького експерта Яніса Клюге з Німецького інституту міжнародної та безпеки, у першому кварталі 2026 року Росія набирала від 800 до 1000 солдатів на день – це приблизно на 20% менше, ніж роком раніше. При цьому навіть рекордні виплати за підписання контракту — в середньому близько 1,47 млн. рублів не змогли зупинити падіння інтересу до служби.

Паралельно різко зростають втрати. За оцінками, заснованими на даних російського Мінфіну, лише за перші три місяці 2026 компенсації отримали сім'ї близько 25 тисяч загиблих військових. Для порівняння: рік тому йшлося про 20 тисяч, а 2024-го – приблизно про 10 тисяч.

Українська ініціатива "Хочу жити" повідомляє, що реальні темпи набору – близько 940 осіб на добу, вже не покривають втрати, які за той же період перевищили 85 тисяч осіб. Для виконання планів Кремлю необхідно залучати понад 1100 контрактників щодня.

На цьому тлі Росія змушена йти на крайні заходи. За даними аналітиків, у бій почали перекидати стратегічні резерви, а також посилили приховану мобілізацію через тиск на бізнес, університети та регіональні структури.

Крім того, щонайменше у 12 регіонах РФ з лютого різко збільшили бонуси за підписання контрактів – на 50–80%. Однак навіть фінансові стимули не компенсують дефіцит особового складу, що зростає.

У ISW зазначають: сукупність цих чинників свідчить про системні проблеми з комплектуванням армії. На тлі успішних контратак України та затяжної війни Кремль ризикує зіткнутися із ще глибшим дефіцитом живої сили.

