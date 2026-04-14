Как дальше России продолжать войну: в США раскрыли проблему, с которой внезапно столкнулся Путин

Россия сталкивается с нарастающим кадровым кризисом в армии: темпы набора контрактников заметно падают, тогда как потери на фронте продолжают расти. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По данным немецкого эксперта Яниса Клюге из Германского института международной и безопасности, в первом квартале 2026 года Россия набирала от 800 до 1000 солдат в день – это примерно на 20% меньше, чем годом ранее. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта – в среднем около 1,47 млн рублей не смогли остановить падение интереса к службе.

Параллельно резко растут потери. По оценкам, основанным на данных российского Минфина, только за первые три месяца 2026 года компенсации получили семьи около 25 тысяч погибших военных. Для сравнения: год назад речь шла о 20 тысячах, а в 2024-м – примерно о 10 тысячах.

Украинская инициатива "Хочу жить" сообщает, что реальные темпы набора – около 940 человек в сутки уже не покрывают потери, которые за тот же период превысили 85 тысяч человек. Для выполнения планов Кремлю необходимо привлекать более 1100 контрактников ежедневно.

На этом фоне Россия вынуждена идти на крайние меры. По данным аналитиков, в бой начали перебрасывать стратегические резервы, а также усилили скрытую мобилизацию – через давление на бизнес, университеты и региональные структуры.

Кроме того, как минимум в 12 регионах РФ с февраля резко увеличили бонусы за подписание контрактов – на 50–80%. Однако даже финансовые стимулы не компенсируют растущий дефицит личного состава.

В ISW отмечают: совокупность этих факторов свидетельствует о системных проблемах с комплектованием армии. На фоне успешных контратак Украины и затяжной войны Кремль рискует столкнуться с еще более глубоким дефицитом живой силы.

