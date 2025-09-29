Як часто Путін атакуватиме Україну цієї осені: озвучено несподіваний сценарій

Масовані ракетні та безпілотні атаки на Україну можуть повторюватися приблизно раз на 5-6 днів, повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко в інтерв'ю "Київ24".

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у вересні не варто очікувати масштабних ударів, оскільки Росія вже вичерпала значну частину свого арсеналу безпілотників. Романенко пояснив, що загальний випуск російськими силами ударних безпілотників типу "Шахед" і "Гербер" становив близько 5200 одиниць. Вже лише за вересень ворог випустив понад 5500 таких апаратів, що свідчить про виснаження запасів.

Він також додав, що атаки на Київ можуть виходити з різних напрямків і позицій, що ускладнює їх прогнозування та відбиття.

Нагадаємо, що в ніч на 29 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 32 ударні безпілотники. Повітряні сили України змогли знищити 23 із них. Серед атакуючих дронів були апарати типів Shahed, "Гербер" та інші, які запускалися з різних районів Росії — з Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Приблизно 20 з них були саме "Шахедами".

Відбиття повітряного нападу здійснювалося силами авіації, радіоелектронної боротьби, підрозділами безпілотних систем і мобільними вогневими групами Сил оборони України, що продемонструвало високу ефективність захисних заходів.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 28 вересня Росія знову атакувала Україну сотнями безпілотників і ракет — явище, яке стало регулярним і загострилося після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським керівником Володимиром Путіним в серпні на Алясці.