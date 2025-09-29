Как часто Путин будет атаковать Украину этой осенью: озвучен неожиданный сценарий

Массированные ракетные и беспилотные атаки на Украину могут повторяться примерно раз в 5-6 дней, сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью "Киев24".

Фото: из открытых источников

По его словам, в сентябре не стоит ожидать масштабных ударов, поскольку Россия уже исчерпала большую часть своего арсенала беспилотников. Романенко объяснил, что общий выпуск российскими силами ударных беспилотников типа "Шахед" и "Гербер" составил около 5200 единиц. Уже за сентябрь враг выпустил более 5500 таких аппаратов, что свидетельствует об истощении запасов.

Он также добавил, что атаки на Киев могут исходить из разных направлений и позиций, что затрудняет их прогнозирование и отражение.

Напомним, что в ночь на 29 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, применив 32 ударных беспилотника. Воздушные силы Украины смогли уничтожить 23 из них. Среди атакующих дронов были аппараты типов Shahed, "Гербер" и другие, которые запускались из разных районов России – из Брянска, Орла и Приморско-Ахтарска. Приблизительно 20 из них были именно "Шахедами".

Отражение воздушного нападения осуществлялось силами авиации, радиоэлектронной борьбы, подразделениями беспилотных систем и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, что продемонстрировало высокую эффективность защитных мер.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 28 сентября Россия снова атаковала Украину сотнями беспилотников и ракет — явление, которое стало регулярным и обострилось после встречи президента США Дональда Трампа с российским руководителем Владимиром Путиным в августе на Аляске.