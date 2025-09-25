Ядерний статус Украъни стане реальныстю: озвучено несподіваний сценарій

Колишній міністр закордонних справ України (2007–2009) Володимир Огризко нагадав, що Україна свого часу добровільно відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки. Сьогодні ж, на тлі повномасштабної війни, в суспільстві та експертних колах знову лунають думки про можливе повернення ядерного статусу.

Фото: з відкритих джерел

"Повернення ядерного статусу — це надзвичайно складний процес. Передусім — технологічно, науково і практично", — підкреслив Огризко.

Він вважає, що наявність ядерної зброї могла б раз і назавжди усунути зовнішню загрозу та внутрішню нестабільність, зумовлену постійним тиском з боку агресора.

"Якщо ти маєш "ядерну палицю", то ніхто у твій город не полізе. А якщо ми маємо папірці, які начебто про щось говорять, але нічого реально не дають, то тоді ми переживаємо ті жахіття, які бачимо за вікном", — пояснив він.

Огризко наголосив, що для відновлення ядерного потенціалу Україна повинна вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Проте він зауважив, що наразі неясно, чи зможе Верховна Рада ухвалити таке рішення.

"Треба буде анонсувати це і почати розробляти ядерну зброю", — сказав дипломат.

Втім, за словами Огризка, навіть за наявності технічного потенціалу для розробки зброї, вирішальними залишаються політична воля всередині країни та підтримка або хоча б розуміння з боку західних партнерів.

"Це дуже складний процес, адже Україна має потенціал, однак потрібна політична воля та схвалення західних партнерів", — додав ексголова МЗС.

Водночас він визнає, що узгодження з союзниками буде непростим завданням, адже для багатьох країн та урядів це може стати геополітичним викликом.

