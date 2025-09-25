logo

Ядерный статус Украины станет реальностью: озвучен неожиданный сценарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Ядерный статус Украины станет реальностью: озвучен неожиданный сценарий

Восстановление ядерного статуса Украины — чрезвычайно сложный процесс, требующий денонсации Договора о нераспространении ядерного оружия.

25 сентября 2025, 07:40
Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко напомнил, что Украина в свое время добровольно отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. Сегодня же, на фоне полномасштабной войны, в обществе и экспертных кругах снова раздаются мнения о возможном возвращении ядерного статуса.

Ядерный статус Украины станет реальностью: озвучен неожиданный сценарий

Фото: из открытых источников

"Возвращение ядерного статуса — это чрезвычайно сложный процесс. Прежде всего — технологически, научно и практически", — подчеркнул Огрызко.

Он считает, что наличие ядерного оружия могло бы раз и навсегда устранить внешнюю угрозу и внутреннюю нестабильность, вызванную постоянным давлением со стороны агрессора.

"Если у тебя есть "ядерная палка", то никто в твой огород не полезет. А если у нас есть бумажки, которые вроде бы о чем-то говорят, но ничего реально не дают, то тогда мы переживаем те ужасы, которые видим за окном", — пояснил он.

Огрызко подчеркнул, что для восстановления ядерного потенциала Украина должна выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако он отметил, что пока неясно, сможет ли Верховная Рада принять такое решение.

"Надо будет анонсировать это и начать разрабатывать ядерное оружие", — сказал дипломат.

Впрочем, по словам Огрызко, даже при наличии технического потенциала для разработки оружия решающими остаются политическая воля внутри страны и поддержка или хотя бы понимание со стороны западных партнеров.

"Это очень сложный процесс, ведь у Украины есть потенциал, однако нужна политическая воля и одобрение западных партнеров", — добавил эксглава МИД.

В то же время, он признает, что согласование с союзниками будет непростой задачей, ведь для многих стран и правительств это может стать геополитическим вызовом.

Как уже писали "Комментарии", недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности поддержать возвращение всех оккупированных территорий Украине вызвало удивление среди политических экспертов и медиа. Свое видение этой риторики озвучил политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что такая позиция является результатом растущей субъектности Украины на международной арене, а не внезапного изменения курса.



Источник: https://24tv.ua/ukrayina-mozhe-povernuti-yadernu-zbroyu-shho-dlya-tsogo-treba_n2921192
