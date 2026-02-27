Ядерна зброя для України: Зеленський іронічно прокоментував заяви Кремля

Президент України Володимир Зеленський прокоментував закиди російської сторони щодо спроб України відновити свій ядерний потенціал за допомогою західних партнерів. Під час розмови з репортером телеканалу Sky News глава держави розставив крапки над "і" у цьому питанні.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Журналіст зауважив, що в Кремлі стверджують, ніби Україна намагається отримати ядерну зброю через Велику Британію та Францію. На це Володимир Зеленський відповів з часткою іронії:

"З задоволенням! Але я не отримував жодних подібних пропозицій".

Коли репортер уточнив, чи можна вважати це питання закритим і підтвердити, що такі процеси наразі не відбуваються, Президент чітко відповів:

"Ні, цього не відбувається".

Таким чином, українська сторона вкотре спростувала чергову хвилю дезінформації з боку РФ, підкресливши відсутність будь-яких офіційних домовленостей чи пропозицій від Лондона та Парижа щодо передачі ядерних боєзарядів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Китай не має інформації про можливу передачу Україні ядерної зброї з боку Франції чи Великобританії, про що раніше заявили в Росії. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, коментуючи звинувачення Москви.

За її словами, Пекін не має підтверджень подібних тверджень. Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, а ядерна війна не повинна вестися. Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження мають сумлінно дотримуватися", — наголосила представник зовнішньополітичного відомства.