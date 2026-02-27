logo

Ядерное оружие для Украины: Зеленский иронично прокомментировал заявления Кремля
Ядерное оружие для Украины: Зеленский иронично прокомментировал заявления Кремля

«Этого не происходит»: Владимир Зеленский опроверг получение ядерного вооружения от Британии и Франции

27 февраля 2026, 21:14
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал упреки российской стороны в попытках Украины восстановить свой ядерный потенциал с помощью западных партнеров. Во время разговора с репортером телеканала Sky News глава государства расставил точки над "i" в этом вопросе.

Ядерное оружие для Украины: Зеленский иронично прокомментировал заявления Кремля

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Журналист отметил, что в Кремле утверждают, что Украина пытается получить ядерное оружие через Великобританию и Францию. На это Владимир Зеленский ответил с долей иронии:

"С удовольствием! Но я не получал подобных предложений".

Когда репортер уточнил, можно ли считать этот вопрос закрытым и подтвердить, что такие процессы не происходят, Президент четко ответил:

"Нет, этого не происходит".

Таким образом, украинская сторона опровергла очередную волну дезинформации со стороны РФ, подчеркнув отсутствие каких-либо официальных договоренностей или предложений от Лондона и Парижа относительно передачи ядерных боезарядов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Китай не располагает информацией о возможной передаче Украине ядерного оружия со стороны Франции или Великобритании, о чем ранее заявили в России. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя обвинения Москвы.

По ее словам, у Пекина нет подтверждений подобных утверждений. Китай всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, а ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению должны добросовестно придерживаться", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.



