Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал упреки российской стороны в попытках Украины восстановить свой ядерный потенциал с помощью западных партнеров. Во время разговора с репортером телеканала Sky News глава государства расставил точки над "i" в этом вопросе.
Журналист отметил, что в Кремле утверждают, что Украина пытается получить ядерное оружие через Великобританию и Францию. На это Владимир Зеленский ответил с долей иронии:
"С удовольствием! Но я не получал подобных предложений".
Когда репортер уточнил, можно ли считать этот вопрос закрытым и подтвердить, что такие процессы не происходят, Президент четко ответил:
"Нет, этого не происходит".
Таким образом, украинская сторона опровергла очередную волну дезинформации со стороны РФ, подчеркнув отсутствие каких-либо официальных договоренностей или предложений от Лондона и Парижа относительно передачи ядерных боезарядов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Китай не располагает информацией о возможной передаче Украине ядерного оружия со стороны Франции или Великобритании, о чем ранее заявили в России. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя обвинения Москвы.
По ее словам, у Пекина нет подтверждений подобных утверждений. Китай всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, а ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению должны добросовестно придерживаться", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.