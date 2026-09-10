logo_ukra

BTC/USD

77936

ETH/USD

2466.43

USD/UAH

44.65

EUR/UAH

51.99

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Я не знаю, хто у це повірить": політолог розгромив версію про замах на Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

"Я не знаю, хто у це повірить": політолог розгромив версію про замах на Зеленського

Політолог Віктор Бобиренко поставив під сумнів версію про те, що російський дрон міг бути спрямований проти літака Зеленського, та різко розкритикував інформаційну політику президентської команди

10 вересня 2026, 11:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Політолог Віктор Бобиренко скептично оцінив припущення про те, що падіння російського безпілотника поблизу українсько-молдовського кордону могло бути пов’язане зі спробою атакувати літак президента України Володимира Зеленського. За його словами, наявних обставин недостатньо, щоб робити висновок про замах на главу держави.

"Я не знаю, хто у це повірить": політолог розгромив версію про замах на Зеленського

Фото: з відкритих джерел

Водночас Бобиренко позитивно оцінив сам візит Зеленського до Норвегії. Політолог наголосив на значній підтримці, яку ця країна надає Україні, тому участь українського президента в офіційних заходах він вважає важливим дипломатичним кроком. 

"Це той візит якраз, який необхідний. Це ж не Зеленському допомагають, це допомагають нам, українцям, Україні як державі. Але треба дякувати, треба вміти дякувати", — зазначив Бобиренко. 

Натомість версію про можливу спробу збити президентський літак експерт поставив під сумнів. Він звернув увагу, що місце падіння безпілотника було на значній відстані від Кишинева, звідки, за його словами, мав вилітати борт Зеленського. Тому пов’язувати дві події без додаткових доказів Бобиренко вважає передчасним.

"За 40 кілометрів від літака впав безпілотник. І це притягувати за вуха, що це був замах на Зеленського. Ну, я прямо не знаю", — сказав політолог.  

Бобиренко також виступив із різкою критикою інформаційної політики команди президента. На його думку, Банкова прагне максимально пов’язувати успішні для України події особисто із Зеленським, тоді як відповідальність за невдачі часто персонально з президентом не асоціюється.

"Ми бачимо прикру ситуацію, коли Зеленський тільки там, де перемоги, де класно, де все нормально, а там, де у нас не все, слава Богу, Зеленського нема", — заявив Бобиренко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви про те, що після виборів у Росії 20 вересня Кремль нібито може стати більш готовим до переговорів щодо завершення війни, поки не мають переконливих підстав.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0i41JqN0ev8
Теги:

Новини

Всі новини