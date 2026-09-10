"Я не знаю, хто у це повірить": політолог розгромив версію про замах на Зеленського



















Політолог Віктор Бобиренко скептично оцінив припущення про те, що падіння російського безпілотника поблизу українсько-молдовського кордону могло бути пов’язане зі спробою атакувати літак президента України Володимира Зеленського. За його словами, наявних обставин недостатньо, щоб робити висновок про замах на главу держави.

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Водночас Бобиренко позитивно оцінив сам візит Зеленського до Норвегії. Політолог наголосив на значній підтримці, яку ця країна надає Україні, тому участь українського президента в офіційних заходах він вважає важливим дипломатичним кроком.

"Це той візит якраз, який необхідний. Це ж не Зеленському допомагають, це допомагають нам, українцям, Україні як державі. Але треба дякувати, треба вміти дякувати", — зазначив Бобиренко.

Натомість версію про можливу спробу збити президентський літак експерт поставив під сумнів. Він звернув увагу, що місце падіння безпілотника було на значній відстані від Кишинева, звідки, за його словами, мав вилітати борт Зеленського. Тому пов’язувати дві події без додаткових доказів Бобиренко вважає передчасним.

"За 40 кілометрів від літака впав безпілотник. І це притягувати за вуха, що це був замах на Зеленського. Ну, я прямо не знаю", — сказав політолог.

Бобиренко також виступив із різкою критикою інформаційної політики команди президента. На його думку, Банкова прагне максимально пов’язувати успішні для України події особисто із Зеленським, тоді як відповідальність за невдачі часто персонально з президентом не асоціюється.

"Ми бачимо прикру ситуацію, коли Зеленський тільки там, де перемоги, де класно, де все нормально, а там, де у нас не все, слава Богу, Зеленського нема", — заявив Бобиренко.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви про те, що після виборів у Росії 20 вересня Кремль нібито може стати більш готовим до переговорів щодо завершення війни, поки не мають переконливих підстав.