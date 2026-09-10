"Я не знаю, кто в это поверит": политолог разгромил версию о покушении на Зеленского



















Политолог Виктор Бобиренко скептически оценил предположение о том, что падение российского беспилотника у украинско-молдавской границы могло быть связано с попыткой атаковать самолет президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, имеющихся обстоятельств недостаточно, чтобы делать вывод о покушении на главу государства.

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В то же время Бобиренко положительно оценил сам визит Зеленского в Норвегию. Политолог отметил значительную поддержку, которую эта страна оказывает Украине, поэтому участие украинского президента в официальных мероприятиях он считает важным дипломатическим шагом.

"Это тот визит как раз, который необходим. Это не Зеленскому помогают, это помогают нам, украинцам, Украине как государству. Но надо благодарить, нужно уметь благодарить", — отметил Бобиренко.

Вместо этого версию о возможной попытке сбить президентский самолет эксперт поставил под сомнение. Он обратил внимание, что место падения беспилотника было на значительном расстоянии от Кишинева, откуда, по его словам, должен был вылетать борт Зеленского. Потому связывать два события без дополнительных доказательств Бобиренко считает преждевременным.

"В 40 километрах от самолета упал беспилотник. И это притягивать за уши, что это было покушение на Зеленского. Ну, я прямо не знаю", – сказал политолог.

Бобиренко выступил также с резкой критикой информационной политики команды президента. По его мнению, Банковая стремится максимально связывать успешные для Украины события лично с Зеленским, в то время как ответственность за неудачи зачастую персонально с президентом не ассоциируется.

"Мы видим досадную ситуацию, когда Зеленский только там, где победы, где классно, где все нормально, а там, где у нас не все, слава Богу, Зеленского нет", — заявил Бобиренко.

Портал "Комментарии" уже писал, что заявления о том, что после выборов в России 20 сентября Кремль якобы может стать более готовым к переговорам по завершению войны, пока не имеют убедительных оснований.