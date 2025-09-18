logo_ukra

Війна з Росією "Я не залякую, але...": військовий стривожив прогнозом
commentss НОВИНИ Всі новини

"Я не залякую, але...": військовий стривожив прогнозом

Юрій Федоренко попередив про ризик атак на енергосистему та можливі блекаути цієї зими. Українців закликають готуватися до найгіршого сценарію.

18 вересня 2025, 13:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Україна знову входить в опалювальний сезон із ризиком масованих обстрілів з боку Росії, які можуть призвести до масових відключень електроенергії на великих територіях країни. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Я не залякую, але...": військовий стривожив прогнозом

Юрій Федоренко. Фото з відкритих джерел

Юрій Федоренко в ефірі програми "Київський час" зауважив, що взимку можливі блекаути. За його словами, попри зміцнення системи ППО, повністю перекрити небо поки неможливо. Він попередив, що частина російських ракет і дронів долітатимуть до об’єктів енергетики.

"Будуть атаки. Ми не встигнемо перекрити все небо… Ми маємо попрацювати над укриттями та сховищами на всіх рівнях: і в законодавчому, і в міському. Ми маємо розраховувати на себе і підтримку один одного", — зазначив командир.

За словами Федоренка, уникнути масштабних відключень електроенергії можливо, однак для цього потрібна висока відповідальність суспільства та готовність до взаємної підтримки.

"Якщо свідомість української громади буде на високому рівні, ми зможемо закрити переважну більшість українського неба і в блекаут не впасти. Якщо цього не відбудеться — генератори, батарейки, пальники, ліхтарики. Я не залякую, але ми готуємося до найгіршого сценарію", — наголосив Федоренко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що український режисер та військовий Олег Сенцов зробив тривожну заяву щодо війни: "У мене погані для вас новини".

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі відреагували на погрози Трампа. Чи готова Росія до переговорів щодо закінчення війни.



Джерело: https://www.youtube.com/live/ifJLSO4S_5Y
