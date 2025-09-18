logo

Война с Россией "Я не пугаю, но...": военный встревожил прогнозом
commentss НОВОСТИ Все новости

"Я не пугаю, но...": военный встревожил прогнозом

Юрий Федоренко предупредил о риске атак на энергосистему и возможных блекаутах этой зимой. Украинцев призывают готовиться к худшему сценарию.

18 сентября 2025, 13:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина снова входит в отопительный сезон с риском массированных обстрелов со стороны России, которые могут привести к массовым отключениям электроэнергии на больших территориях страны. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Я не пугаю, но...": военный встревожил прогнозом

Юрий Федоренко. Фото из открытых источников

Юрий Федоренко в эфире программы "Киевское время" заметил, что зимой возможны блекауты. По его словам, несмотря на укрепление системы ПВО, полностью перекрыть небо пока невозможно. Он предупредил, что часть российских ракет и дронов будут долетать до объектов энергетики.

"Будут атаки. Мы не успеем перекрыть все небо… Мы должны поработать над укрытиями и хранилищами на всех уровнях: и в законодательном, и в городском. Мы должны рассчитывать на себя и поддержку друг друга", — отметил командир.

По словам Федоренко, избежать масштабных отключений электроэнергии возможно, однако для этого необходима высокая ответственность общества и готовность к взаимной поддержке.

"Если сознание украинского общества будет на высоком уровне, мы сможем закрыть подавляющее большинство украинского неба и в блекаут не упасть. Если этого не произойдет — генераторы, батарейки, горелки, фонарики. Я не запугиваю, но мы готовимся к худшему сценарию", — подчеркнул Федоренко.

Источник: https://www.youtube.com/live/ifJLSO4S_5Y
