"Я не пугаю, но...": военный встревожил прогнозом

Украина снова входит в отопительный сезон с риском массированных обстрелов со стороны России, которые могут привести к массовым отключениям электроэнергии на больших территориях страны. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Юрий Федоренко. Фото из открытых источников

Юрий Федоренко в эфире программы "Киевское время" заметил, что зимой возможны блекауты. По его словам, несмотря на укрепление системы ПВО, полностью перекрыть небо пока невозможно. Он предупредил, что часть российских ракет и дронов будут долетать до объектов энергетики.

"Будут атаки. Мы не успеем перекрыть все небо… Мы должны поработать над укрытиями и хранилищами на всех уровнях: и в законодательном, и в городском. Мы должны рассчитывать на себя и поддержку друг друга", — отметил командир.

По словам Федоренко, избежать масштабных отключений электроэнергии возможно, однако для этого необходима высокая ответственность общества и готовность к взаимной поддержке.

"Если сознание украинского общества будет на высоком уровне, мы сможем закрыть подавляющее большинство украинского неба и в блекаут не упасть. Если этого не произойдет — генераторы, батарейки, горелки, фонарики. Я не запугиваю, но мы готовимся к худшему сценарию", — подчеркнул Федоренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский режиссер и военный Олег Сенцов сделал тревожное заявление по поводу войны: "У меня плохие для вас новости".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на угрозы Трампа. Готова ли Россия к переговорам для окончания войны.