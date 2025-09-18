"Я не пугаю, но...": военный встревожил прогнозом

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украина снова входит в отопительный сезон с риском массированных обстрелов со стороны России, которые могут привести к массовым отключениям электроэнергии на больших территориях страны. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.
Юрий Федоренко. Фото из открытых источников
Юрий Федоренко в эфире программы "Киевское время" заметил, что зимой возможны блекауты. По его словам, несмотря на укрепление системы ПВО, полностью перекрыть небо пока невозможно. Он предупредил, что часть российских ракет и дронов будут долетать до объектов энергетики.
По словам Федоренко, избежать масштабных отключений электроэнергии возможно, однако для этого необходима высокая ответственность общества и готовность к взаимной поддержке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский режиссер и военный Олег Сенцов сделал тревожное заявление по поводу войны: "У меня плохие для вас новости".
Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на угрозы Трампа. Готова ли Россия к переговорам для окончания войны.