Всі зусилля Трампа виявилился фейком: на Заході заявили про тривожні перспективи миру в Україні

Україна та Росія фактично втратили інтерес до мирного процесу за участі США, попри публічні сигнали оптимізму з боку Вашингтона. За даними джерел Financial Times, які обізнані з позиціями сторін, дипломатичні контакти перебувають у стані фактичної заморозки, а перспективи їхнього відновлення оцінюються як мінімальні.

Співрозмовники видання стверджують, що позиція Володимира Путіна дедалі більше зміщується в бік продовження бойових дій та розширення початкових вимог. Один із них передає логіку Кремля як відмову від будь-яких компромісів щодо нинішньої лінії фронту, де російське керівництво наполягає на досягненні своїх стратегічних цілей без поступок.

Інші джерела описують бачення Москви як довгострокову орієнтацію на максимальні результати, попри поточну ситуацію на полі бою. У таких оцінках наголошується, що, навіть за відсутності швидких військових успіхів, у Кремлі продовжують розглядати масштабні територіальні та політичні цілі як кінцевий результат війни.

У Києві водночас визнають, що попередні дипломатичні зусилля не дали жодного відчутного прогресу. Один із українських посадовців прямо зазначив, що американська сторона не змогла домогтися змін у підходах Росії, що фактично заблокувало просування переговорного процесу.

За інформацією FT, в українському керівництві зростає розчарування через відсутність результатів посередницьких зусиль США. У Києві вважають, що нинішній формат діалогу втратив ефективність і не призводить до жодного зближення позицій сторін.

Москва, зі свого боку, продовжує наполягати, що будь-які переговори можливі лише за умови суттєвих поступок з боку України, зокрема щодо статусу Донбасу. Європейські дипломати також зазначають, що ознак реальної готовності Росії до компромісу наразі не спостерігається. На їхню думку, дії Кремля свідчать про пріоритет військового сценарію над дипломатичним.

