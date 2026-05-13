Тепер на окупантів чекає страшне пекло: на Заході заявили про сенсаційний успіх ЗСУ

Українські сили все активніше інтегрують безпілотники зі штучним інтелектом у бойові операції, завдаючи точкових ударів по російських логістичних маршрутах у глибокому тилу. Як повідомляє Forbes, така тактика поступово виходить за межі класичної лінії фронту та істотно змінює підхід до ведення війни.

Під час роботи журналістів на передовому командному пункті в Харківській області було зафіксовано, як українські оператори запускають дрон, що на фінальному етапі польоту самостійно розпізнає ціль і коригує траєкторію. Вже за кілька хвилин після цього інший безпілотник уразив виявлений ворожий транспорт, демонструючи високу ефективність нових технологій.

Командир підрозділу безпілотних систем "Ясні Очі" 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" Георгій Волков наголошує, що розвиток автономних систем суттєво змінює логіку сучасного бою. За його словами, впровадження інтелектуальних алгоритмів дозволяє значно швидше виявляти та уражати цілі, зокрема ті, що розташовані далеко за лінією зіткнення.

Особливу роль відіграє застосування відносно недорогих FPV-дронів і автономних платформ, які дедалі частіше замінюють традиційні високоточні ракети. Вартість таких безпілотників може коливатися від кількох сотень до кількох тисяч доларів, що робить їх масове використання більш доступним.

Українські військові зазначають, що така модель ведення бойових дій дає змогу одночасно впливати на різні елементи російської військової інфраструктури — від передових позицій до складів і транспортних вузлів у глибокому тилу. Це суттєво ускладнює забезпечення наступальних операцій противника та змінює баланс у сучасній війні.

